БГК им. Мешкова стал обладателем кубка Беларуси, одолев в финале минский СКА

Новости Беларуси. В гомельском Ледовом дворце в субботу и воскресенье гостил большой (по белорусским меркам) гандбол. Здесь был разыгран Кубок страны. В финале предсказуемо сошлись два наших гранда – БГК имени Мешкова и минский СКА.

На протяжении почти всего матча игра была равной, но в последние пять минут брестчане прибрали инициативу к своим рукам и довели дело до солидного разрыва – 37:31. Лучшим бомбардиром в рядах БГК, да и в целом на площадке стал Дайнис Криштопанс.

Поединок за третье место увенчался триумфом гродненского «Кронона», который забросил всего на один мяч больше хозяев площадки из Гомеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».