«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Дмитрий Луцевич, нападающий команды Минской области:

Такие турниры нужно проводить, потому что люди любят у нас хоккей. Хоккей – это вообще номер один в стране. Сегодня замечательный праздник, мы всем праздник этот предоставили. Все должны быть довольны сегодняшним днем.