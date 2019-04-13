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«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

13 апреля 2019 13:55
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Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по праву достался сильнейшей команде – дружине главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-1

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-3

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-5

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-7

Во втором поединке финальной серии турнира хозяева площадки обыграли соперников со счетом 3:2. Главный трофей завоевала команда Президента. Серебряная награда – у Минской области.

Лучшими игроками матча у победителей признаны Константин Кольцов и Алексей Баранов, у проигравших – Артем Пучковский и Алексей Ерашов.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-10

Владимир Цыплаков, нападающий команды Президента:
Команды подравниваются и выходят против нас играть с полной самоотдачей. Поэтому победить нелегко.

Наш козырь – мастерство и сплоченность.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-13

Дмитрий Луцевич, нападающий команды Минской области:
Такие турниры нужно проводить, потому что люди любят у нас хоккей. Хоккей – это вообще номер один в стране. Сегодня замечательный праздник, мы всем праздник этот предоставили. Все должны быть довольны сегодняшним днем.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-16

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-18

Обладателями бронзы стали хоккеисты Брестской области, накануне обыгравшие в гостях команду Гомельского региона с результатом 5:0.

12-й турнир республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба завершен.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-21

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея-23

# Хоккей Беларуси # Владимир Цыплаков # Дмитрий Луцевич # Фотофакт

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