Прямой эфир

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской суперлиге по волейболу

22 февраля 2022 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Минчанка» вновь оступилась в российской суперлиге. На сей раз поражение случилось дома. Сильнее белорусок оказалось московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской суперлиге по волейболу-1

Ожидать другого исхода могли только самые преданные оптимисты. Клубы находятся на разных полюсах в таблице. Россиянки всерьез нацелены на чемпионство. Наш полпред робко надеется на плей-офф. Серьезная разница в классе ощущалась сходу. «Динамо» действовало первым номером. Им удалось главное – выбить наших девушек с приема. А без качественной доводки невозможно точно атаковать. Матч продолжался всего час с небольшим. Финальный счет – 3:0 в пользу россиянок. Они идут четвертыми в таблице. «Минчанка» скромно ютится на 10-й позиции.  

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Допускается участие не только мальчиков, но и девочек. Кто стал финалистами соревнований «Золотая шайба»?
22 февраля 2022 19:59

Допускается участие не только мальчиков, но и девочек. Кто стал финалистами соревнований «Золотая шайба»?

Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе
22 февраля 2022 18:09

Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе

Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»
21 февраля 2022 20:48

Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»