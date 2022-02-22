«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской суперлиге по волейболу

Ожидать другого исхода могли только самые преданные оптимисты. Клубы находятся на разных полюсах в таблице. Россиянки всерьез нацелены на чемпионство. Наш полпред робко надеется на плей-офф. Серьезная разница в классе ощущалась сходу. «Динамо» действовало первым номером. Им удалось главное – выбить наших девушек с приема. А без качественной доводки невозможно точно атаковать. Матч продолжался всего час с небольшим. Финальный счет – 3:0 в пользу россиянок. Они идут четвертыми в таблице. «Минчанка» скромно ютится на 10-й позиции.