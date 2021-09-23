Динара Алимбекова о результатах чемпионата по летнему биатлону: «Вчера я совершала такие же ошибки»

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В турнире принимали участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших национальной команды, как женской, так и мужской. 23 сентября были разыграны медали в гонке преследования.
На дистанции 10 километров лучшей из наших стала Динара Алимбекова. Спортсменка пробежала достаточно быстро, но со стрельбой не справилась, допустив три промаха. Второй финишировала представительница Финляндии Мари Эдер. Замкнула тройку лидеров Ирина Лещенко.
Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:
Вообще, я хорошо себя сегодня чувствовала. На самом деле, мне попались очень быстрые роллеры. И я почувствовала разницу уже с первых метров от вчерашних роллеров. Поэтому, наверное, благодаря им мне удавалось сохранять хорошую скорость и по трассе. Но на стрельбище очень много ошибок для меня. Сложно как-то их комментировать, потому что одни и те же промахи. Я знаю, откуда они. Вчера, я говорю, совершала такие же ошибки. Сегодня можно было их избежать, но снова… Наверное, еще как-то не в той форме, в которой можно было стрелять лучше.
У мужчин победа досталась Илье Авсеенко, который допустил один промах. В юниорском зачете не знали равных Иван Тулатин и Наталья Карницкая.