Динара Алимбекова о результатах чемпионата по летнему биатлону: «Вчера я совершала такие же ошибки»

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:

Вообще, я хорошо себя сегодня чувствовала. На самом деле, мне попались очень быстрые роллеры. И я почувствовала разницу уже с первых метров от вчерашних роллеров. Поэтому, наверное, благодаря им мне удавалось сохранять хорошую скорость и по трассе. Но на стрельбище очень много ошибок для меня. Сложно как-то их комментировать, потому что одни и те же промахи. Я знаю, откуда они. Вчера, я говорю, совершала такие же ошибки. Сегодня можно было их избежать, но снова… Наверное, еще как-то не в той форме, в которой можно было стрелять лучше.