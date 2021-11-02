Нападающий Алексей Протас провел дебютный матч в НХЛ, выступив за «Вашингтон», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сражаться предстояло с серьезным соперником – «Тампой», действующим обладателем Кубка Стэнли.

Белорус провел на льду семь смен, записав на свой счет 3 минуты и 53 секунды игрового времени, за которые, к сожалению, результативными баллами не разжился. Увы, викторию праздновали соперники. Финальный счет – 3:2 в пользу «молний».