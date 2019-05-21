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«Надо выложиться по максимуму». В Гомеле стартовал финальный этап соревнований по гандболу «Стремительный мяч»

21 мая 2019 09:23
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Новости Беларуси. В Гомеле стартовали финальные матчи республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба.

16 команд со всей страны на протяжении пяти дней будут определять сильнейших на площадке Центра олимпийского резерва по игровым видам спорта.

«Надо выложиться по максимуму». В Гомеле стартовал финальный этап соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-1

«Надо выложиться по максимуму». В Гомеле стартовал финальный этап соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-3

В отличие от ряда других детских командных турниров, в «Стремительном мяче» принимают участие сборные команды областей и Минска, а на паркет в составе команд могут выходить и учащиеся специализированных гандбольных школ.

«Надо выложиться по максимуму». В Гомеле стартовал финальный этап соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-6

Анна Вавринюк, участница соревнований:
Эти соревнования очень важны. Это самые главные соревнования за этот год. Надо выложиться по максимуму, показать, чему мы научились. Надо всех победить и занять первое место.

Финальные матчи пройдут в последний день турнира – 24 мая.

# Гандбол # Анна Вавринюк # Фотофакт

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