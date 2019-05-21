«Надо выложиться по максимуму». В Гомеле стартовал финальный этап соревнований по гандболу «Стремительный мяч»

Новости Беларуси. В Гомеле стартовали финальные матчи республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба. 16 команд со всей страны на протяжении пяти дней будут определять сильнейших на площадке Центра олимпийского резерва по игровым видам спорта.

В отличие от ряда других детских командных турниров, в «Стремительном мяче» принимают участие сборные команды областей и Минска, а на паркет в составе команд могут выходить и учащиеся специализированных гандбольных школ.