Ушу и тайцзицюань: что это такое и кому можно заниматься

Боевое искусство, вид спорта или оздоровительная гимнастика? Укрепляет тело, дух и душу – так говорят в Поднебесной об ушу и тайцзицюань. И это не просто гимнастика, а целая философия и мировоззрение. Теперь приобщиться к восточному единоборству есть и у белорусов. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя Белорусской федерации ушу – Николай Тычко, директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры – Сун Пэн и директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры – Наталия Костеева.

Что такое ушу? Есть ли принципиальная разница между ушу и тайцзицюань? Николай Тычко, заместитель председателя Белорусской федерации ушу:

Разделить на части это невозможно и можно говорить о том, что ушу формирует тело, дух, определенные техники движений. Отличие от ушу и тайцзицюань как такого не существует. Тайцзицюань – это одно из разновидностей, одно из направлений ушу. Есть ли какие-то принципиальные особенности? Николай Тычко:

Касательно тайцзицюань – это широкие шаги, плавные движения, концентрация и выброс энергии. Это не боевой набор движений, а это какие-то движения, которые направлены на то, чтобы открыть свое внутреннее естество и выплеснуть энергию? Николай Тычко:

У нас принято говорить о том, что это не боевой раздел восточных единоборств, скорее оздоровительный, но элементы, которые используются и в оздоровительных техниках ни что иное, как применяемые элементы в боевой технике спортсменов и вообще тех, кто занимается ушу.

Наталия Костеева, директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры:

Это искусство ведения боя, и философия, и оздоровительная система, но это все многочисленные грани тайцзи. Тайцзи – это состояние энергии и тела, состояние окружающей среды и человека в этой окружающей среды.

Кого вы обучаете? Николай Тычко:

Детки начинают заниматься с трех лет и до самого преклонного возраста люди занимаются ушу различными формами: и оздоровительными, и спортивными.