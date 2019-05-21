Ушу и тайцзицюань: что это такое и кому можно заниматься
Боевое искусство, вид спорта или оздоровительная гимнастика? Укрепляет тело, дух и душу – так говорят в Поднебесной об ушу и тайцзицюань. И это не просто гимнастика, а целая философия и мировоззрение.
Теперь приобщиться к восточному единоборству есть и у белорусов.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя Белорусской федерации ушу – Николай Тычко, директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры – Сун Пэн и директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры – Наталия Костеева.
Что такое ушу? Есть ли принципиальная разница между ушу и тайцзицюань?
Николай Тычко, заместитель председателя Белорусской федерации ушу:
Разделить на части это невозможно и можно говорить о том, что ушу формирует тело, дух, определенные техники движений. Отличие от ушу и тайцзицюань как такого не существует. Тайцзицюань – это одно из разновидностей, одно из направлений ушу.
Есть ли какие-то принципиальные особенности?
Николай Тычко:
Касательно тайцзицюань – это широкие шаги, плавные движения, концентрация и выброс энергии.
Это не боевой набор движений, а это какие-то движения, которые направлены на то, чтобы открыть свое внутреннее естество и выплеснуть энергию?
Николай Тычко:
У нас принято говорить о том, что это не боевой раздел восточных единоборств, скорее оздоровительный, но элементы, которые используются и в оздоровительных техниках ни что иное, как применяемые элементы в боевой технике спортсменов и вообще тех, кто занимается ушу.
Наталия Костеева, директор класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры:
Это искусство ведения боя, и философия, и оздоровительная система, но это все многочисленные грани тайцзи. Тайцзи – это состояние энергии и тела, состояние окружающей среды и человека в этой окружающей среды.
Кого вы обучаете?
Николай Тычко:
Детки начинают заниматься с трех лет и до самого преклонного возраста люди занимаются ушу различными формами: и оздоровительными, и спортивными.
Есть ли противопоказания?
Николай Тычко:
Человек обязательно должен быть здоровым. Если у человека есть отклонения от здоровья, даже тайцзицюань может не спасти, а как какое-то восстановление, поддержание уровня здоровья, то всегда пожалуйста.
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