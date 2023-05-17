Минский «Строитель» вылетел из российской волейбольной Cуперлиги

Минский «Строитель» не сумел сохранить прописку в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский полпред и во втором поединке за право остаться в элите уступил «Тюмени».

Причем сценарий сегодняшнего матча был похож на вчерашний, с той лишь разницей, что нынче борьба была более серьезной. Гости взяли первый сет, отдали второй, но затем спохватились и своего не отпустили. Счет – 3:1. Таким образом, участие белорусского клуба в следующем сезоне в российской Суперлиге под большим вопросом.