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Минский «Строитель» вылетел из российской волейбольной Cуперлиги

17 мая 2023 14:23
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Минский «Строитель» не сумел сохранить прописку в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский полпред и во втором поединке за право остаться в элите уступил «Тюмени».  

Минский «Строитель» вылетел из российской волейбольной Cуперлиги-1

Причем сценарий сегодняшнего матча был похож на вчерашний, с той лишь разницей, что нынче борьба была более серьезной. Гости взяли первый сет, отдали второй, но затем спохватились и своего не отпустили. Счет – 3:1. Таким образом, участие белорусского клуба в следующем сезоне в российской Суперлиге под большим вопросом.  

# Волейбол # Фотофакт

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