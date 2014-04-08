Национальная сборная Беларуси по хоккею сыграет товарищеский матч с командой Норвегии 9 апреля

Новости Беларуси. До старта чемпионата мира по хоккею остается всего месяц. Сейчас полным ходом идет подготовка инфраструктуры, дизайнеры вносят последние штрихи в оформление городских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пике спортивной формы соперников намерены встретить белорусские хоккеисты. Так, на ледовой площадке «Минск-Арены» буквально несколько минут назад завершилась открытая тренировка нашей национальной сборной. Там сейчас работает съемочная группа СТВ.

Ольга Власовец, СТВ:

Мы находимся возле «Минск-Арены». Здесь только что завершилась тренировка национальной сборной. Это их последний выход на лед перед полетом в Норвегию. Уже завтра наша команда сыграет со сборной этой страны товарищеский матч. Пока еще сборная не в оптимальном составе - лидеры подъедут к концу недели.

Сегодняшняя тренировка была непродолжительной, все-таки хоккеистам через час нужно быть в аэропорту. Но чувствовалось хорошее настроение. Игроки в отличной форме. Они шутят и с удовольствием дают интервью.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Нормальное состояние, рабочий процесс идет, отрабатываем тактические какие-то задания. Главное сейчас - подтянуть форму, некоторые ребята долго не катались, был небольшой перерыв. Силы немножко подтягиваются. Нормальный рабочий процесс.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Это большая ответственность, в первую очередь. В родных стенах, дома, перед своими болельщиками для меня и для каждого это очень волнительно по-хорошему. Такое мероприятие, ждем с нетерпением его, поэтому готовимся, работаем, тренируемся, чтобы показать лучшую игру.

До чемпионата мира ровно месяц. Этого времени как раз достаточно не только, чтобы собрать сильных игроков, но и притереться друг к другу для того, чтобы появился тот самый боевой командный дух.

Ольга Власовец, СТВ:

Сегодня на открытой тренировке мы видели братьев Костицыных. Это как раз те игроки, которые должны вести сборную вперед, которая, без сомнения, на домашнем чемпионате покажет все, на что она способна. Мы же в свою очередь будем болеть за наших и надеяться на победу!