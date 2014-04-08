Новости мира. Международная команда World Team планирует установить новый мировой рекорд в классе больших формаций. Недавно она завершила серию тренировочных прыжков в Аризоне. В состав группы входят сотни профессиональных парашютистов, пилотов и других специалистов.

Согласно планам, World Team, состоящая из 222 человек, сформирует во время свободного падения не одну фигуру, а несколько. При этом на выполнение этого у скайдайверов будет всего 80 секунд.

В результате, в небе должен образоваться узор гигантского калейдоскопа. Перед решающим прыжком команда тренируется каждый день. Зафиксирует рекорд Федерация международной аэронавтики.

В 2006 году в Таиланде группа World Team установила другой мировой рекорд. Тогда в формировании фигуры во время свободного падения приняли участие 400 человек.

Новый рекорд команда приурочит к 20-летию своего формирования. Она была создана в 1994 году. В её состав входят представители из 28 стран. На счету - уже четыре мировых рекорда, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.