Национальная сборная Беларуси по хоккею провела последнюю тренировку в Минске перед чемпионатом мира

На неделе Кари Хейккиля, наконец, взял в руки карандаш и начал вычеркивать из своего листика: Мусиенко, Ногачев, Мисюль, Дудко... Все они молоды, их время еще придет. А пока – время Алексея Угарова, стремительно набирающего оптимальную форму после травмы.

Алексей Угаров, сборная Беларуси:

Я уже соскучился по катанию вместе с ребятами, по тому, что надо что-то делать, бросать по воротам. А так бегал один. Получался шорт-трек. А здесь азарт. Настроение хорошее.

Кроме нападающего «Торпедо» из новых лиц на льду – защитник «Эльмиры Джэкэлс» Кирилл Готовец. Он тоже много пропустил: учеба была важнее хоккея. Но теперь – наоборот.

Кирилл Готовец, сборная Беларуси:

Надо немного поработать, потому что пока устаю, не в оптимальной форме. Ничего, думаю, к играм восстановлюсь.

Чувствую, что уже набираю. Сегодня было лучше, чем вчера. Завтра будет еще лучше.

Артем Демков в Минск прилетел 26 апреля. Вместе со своим паспортом, на который еще нужно поставить визу. Если получиться быстро: Демков сыграет в Словакии. Нет – его перспективы поехать в Финляндию под вопросом. А вот Алексея Калюжного ждут сразу в Хельсинки. Или не ждут вовсе.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Я пока не знаю. Конечно, это не самая лучшая ситуация. Когда команда проиграла три игры подряд – это плохо. Но посмотрим – это новая жизнь.

На последнем этапе тренировки сборной сильно изменились: все больше упражнений на тактику, все меньше – на физику. Кому-то приходится вникать в требования Хейккиля в ускоренном режиме, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Кирилл Готовец, сборная Беларуси:

Я пока тактических упражнений особо не делал, только сегодня большинство-меньшинство. Пока трудно судить. Мне Сафонов сказал, что нужно строго выполнять установку тренера, что он любит дисциплину. Пока это единственное, что я знаю насчет финской системы.

Опытные игроки, впрочем, коллеге могут подсказать: они схемы Хейккиля читают с закрытыми глазами.

Алексей Угаров, сборная Беларуси:

Я думаю, ничего сложного нет. Я смотрел некоторые отрезки игр сборной. Схема похожа на ту, по которой я играл в клубе.

Михаил Грабовский, сборная Беларуси:

Все то же самое. Хоккей стал сейчас прост. Я эти упражнения знаю, делал до этого. В принципе, все похоже. Но основной акцент мы делаем на дисциплину, на выполнение тренерского задания.

Что ж, дело теперь – за результатом. А каким ему быть, сборной сказали в среду, когда на тренировку пожаловала представительная делегация спортивных начальников.

Олег Качан, министр спорта и туризма Беларуси:

Перед нами всеми, в первую очередь, перед вами, президентом страны, президентом Олимпийского комитета поставлена задача, чтобы вы в этом году, кровь из носа, были в восьмерке сильнейших стран мира.

Признаем, сцена постановки задачи вызвала в памяти стойкие советские ассоциации. Но главное, что игроки чиновников услышали.

Александр Китаров, сборная Беларуси:

Все такую задачу ставят. Наверное, меньше и нет смысла. А напутствия? Приятно, что люди беспокоятся за нас, страна переживает.

То, что надо выходить в четвертьфинал – понятно. Понятно, и почему. На кону – прямая путевка на Олимпиаду. А ее сборной Беларуси, занимающей в мировом рейтинге 11 строчку, принесет только 9 место на планетарном форуме.

Олег Качан, министр спорта и туризма Беларуси:

Почему нет? Наши ребята были в финале на других чемпионатах мира. Это все реально.

А если все же не получиться? Неужто хоккеисты снова услышат метафоры про шайбу, крепко схваченную зубами.

Олег Качан, министр спорта и туризма Беларуси:

Я думаю, что ребята не в обиде на мою критику, потому что, если блеклая игра, если не видишь борьбы на площадке, не отдаешься из последних сил, потому что, я считаю, основной турнир для национальной сборной – это чемпионат мира, в четырехлетии – это Олимпийские игры. Поэтому отдаваться нужно.

Да, я понимаю, у многих сложный сезон. Но покажите, отдайтесь на площадке, покажите свою борьбу.

Надеемся, все же критиковать будет некого. Потому что не за чем. Работа Хейккиля внушает уважение. И не только нам, но и специалистам, которые видят перспективу этой сборной.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Могут, скорее всего, добавить более четких построений, потому что идет процесс наигрывания тактических вариантов, схем. Чем больше времени проходит, тем больше хоккеистам должны быть понятны нюансы.

В составе на Словакию – два вратаря, 13 нападающих и 10 защитников. Не принимая во внимание возможный приезд Калюжного и Демкова и почти невозможный – братьев Костицыных, Хейккиля осталось отсеять одного защитника. Скорее всего, конкуренция идет между Граборенко и Готовцом, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Но не один кадровый вопрос будет решаться на Кубке Братиславы. Особенно актуальны сейчас командные взаимодействия.

Андрей Стась, сборная Беларуси:

Отлично отработали, начинаем приспосабливаться к той тактике, которую нам предлагает тренер. Будем стараться, шлифовать в последних товарищеских играх.

Михаил Грабовский, сборная Беларуси:

Это подготовительный этап, а я давно не играл. Поэтому для меня, наверное, эти два матча будут проверкой перед чемпионатом, проверкой тренерской установки.

Пока не все получается. Немцам наша команда проиграла (2:5). Ворота белорусской сборной при этом защищал Мезин, а шайбы забрасывали Грабовский и Колосов.

28 апреля подопечные Кари Хейккиля сразятся с норвежцами, после чего вылетят в Финляндию.