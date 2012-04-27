Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник» – о команде, лидерах и причинах неудачного сезона

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Конечно, руководство решает, но я бы сезон поставил в зачет. Все-таки проделан большой объем работы, учитывая то, что у нас команда новичков, у нас постоянную практику в прошлом сезоне имел только вратарь Денис Ковалев, а игроки, по сути дела, работали с нуля.

Пока будущее наставника неизвестно: все же задачу на сезон команда не решила. Отметим, однако, что динамовцы были близки к цели, и, выиграв плей-аут, стали лучшими – пусть и среди худших.

А Кубок Харламова достался в этом сезоне омскому «Авангарду»: младшие коллеги Алексея Калюжного взяли 26 апреля реванш за поражение главной команды, обыграв в финале МХЛ москвичей из «Красной Армии» с общим счетом в серии 4:1. Отметим также, что к серебру причастен белорус Артур Дриндрожик, защищавший в этом сезоне цвета армейцев.

У «Динамо-Шинника» также были реальные шансы пробиться в плей-офф, но после провальной январской серии на родном льду амбиции пришлось поумерить.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

У каждой команды, какой бы она ни была, есть какой-то спад. И вот, к сожалению, он пришел на серию домашних игр, где мы три матча сыграли на ноль (ничего не забили, проигрывали 0:1). Это, я так думаю, и предопределило решающий исход.

По статистике, мы с лидерами сыграли гораздо лучше, чем с аутсайдерами.

Костяк «Динамо» составили хоккеисты, выигравшие в прошлом сезоне белорусскую Высшую лигу под началом Заблоцкого, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ. Однако, отмечает тренер, адаптация на более серьезном уровне прошла непросто. А потом по разным причинам пришлось проводить серьезную ротацию, и оптимальные сочетания были найдены лишь к концу сезона.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

На данный момент у «Динамо» нет своей базы. Я имею в виду, что динамовская детская школа есть, но там самый старший возраст – 96-ой. Он, к сожалению, еще не подходит под команды МХЛ, так что в основном вся подпитка шла из арендованных игроков. Конечно, это накладывало отпечатки.

Опять же, была какая-то текучесть. Может, она тоже сказывалась на тех же игроках, потому что приспособиться к такому ритму игр, переездов не каждый сможет.

Прошли через «Динамо» и хоккеисты старшего возраста – от Азимова до Сергея Малявко. Хотя многие за подобный подход белорусские МХЛовские команды критикуют.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Мы не можем на данный момент сравниться с российских хоккеем, за ним потянуться. Поэтому необходимость заставляет нас брать игроков такого возраста.

Заблоцкий уверен: сейчас в «Динамо» есть состав, дополнив который точечно, в следующем сезоне можно претендовать на многое. И отмечает, что уже в этом году некоторые его подопечные в МХЛ по-настоящему блеснули.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Вратарь Ян Шелепнев. Он вообще 11-м вратарем стал во всей Лиге. Вторую половину здорово отработал. И тройка Парфеевец – Дунаев – Агеенко. Защитник Невзоров.

Я бы назвал две тройки, которые играли у меня во второй половине и во многом определяли игру.

Как бы ни были спорны итоги сезона, тренер уверен: его подопечным он пошел в зачет. Что лишний раз показал и молодежный чемпионат мира, на котором только досадная оплошность в поединке с немцами не позволила команде занять первое место и квалифицироваться в дивизион классом выше.

В общем, МХЛ нужна «молодежке», а «молодежка» нужна МХЛ.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

К сожалению, в некоторых командах экстралиги лимит игроков (два хоккеиста должны быть такого возраста) не всегда оправдывает. Я считаю, что в экстралиге, если игрок такого возраста попадает в основной состав, он и должен там играть. А получается так, что затыкают дыры.