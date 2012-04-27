Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Кари Хейккиля назначен наставником ХК «Динамо-Минск»

Прямо или косвенно, но финский специалист для умеющих читать между строк постоянно фигурировал в качестве кандидата на вакантный пост. Его квалификация как клубного наставника вопросов, в общем-то, не вызывает.

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Хейккиля требует жесткой дисциплины, чтобы было четко выполнено задание на игру, которое он поставил.

Это интервью с защитником «Динамо» мы записывали в начале недели. И тогда же спрашивали Денисова: а каким он видит нового тренера клуба?

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, решать не мне, а руководству, но я бы, конечно, предпочел, чтобы в эту команду пришел тренер с жесткой дисциплиной, требовательный, который будет держать в кулаке.

Когда желаемое и действительное совпадает один в один, наступает гармония, определяющая решение.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

При достаточно активном обсуждении, мы взвешивали все положительные моменты и недостатки каждого претендента, понимая свою ответственность не только перед клубом, но и перед национальной командой. Все члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Кари Хейккиля.

Бородич также поведал, что в списке кандидатов на первом этапе значилось 5 белорусских тренеров и 10 иностранцев, а на втором этапе, помимо Хейккиля, осталось всего три фамилии: Андриевский, Карлссон из «Атланта» и Мортс из сборной Швеции. Но то, что были выбраны не они, а Кари, на бином Ньютона не потянуло: все всё поняли сразу и правильно.

Александр Китаров, ХК «Динамо-Минск»:

Клубные дела – это клубные дела, а дела сборной – это дела сборной. Смешивать их не имеет смысла.

Спокойно отреагировали на назначение и другие динамовцы. В том числе Андрей Стась, накануне, кстати, подписавший новое двухлетнее соглашение с минским клубом, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Андрей Стась, ХК «Динамо-Минск»:

Тренер умный, видит игру по-своему, так что, я думаю, у «Динамо» в следующем году будет прогресс.

На самом деле Хейккиля для «Динамо» – отличный вариант. За год он ознакомился с местной кухней и всеми хоккеистами, хорошо знает внутренний рынок благодаря работе в сборной, а уж про квалификацию и авторитет в КХЛ говорить нечего. Наконец, финн просто заинтересован в этой работе.

Кари Хейккиля, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я хочу работать в клубе тоже.

В «Динамо» Кари придется иметь дело с практически сформированным и совсем неплохим составом. Так что стартовая диспозиция у него вполне удобная. Ждать от Хейккиля будут как минимум следующего шага на пути, проторенном Мареком Сикорой: финн должен будет вывести «Динамо» во второй раунд плей-офф. И есть качества, которые в этом смысле ему помогут. О них говорят все, от Денисова до Бородича, слово в слово.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

Кари – более жесткий тренер по организации учебно-тренировочного процесса. Я думаю, что это ему в плюс.

Есть, однако, один скользкий момент, возбуждающий пытливые умы на вопросы: как Хейккиля будет совмещать работу в клубе с работой в сборной?

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

Рабочие вопросы могут возникать, но я уверен, что он в состоянии выстроить взаимоотношения с Федерацией и национальной командой так, чтобы это не мешало и клубным вопросам, и интересам сборной.

Позиция «Динамо» понятна. Но согласие Федерации и Министерства спорта на такой вариант, по меньшей мере, непоследовательно. Ведь уж не раз говорилось об опасности совмещения. И в свете вполне пока вероятной олимпийской квалификации следующего сезона эта опасность кажется весьма реальной.

Олег Качан, министр спорта и туризма Беларуси:

В нашей практике это уже было. Вы помните, что Глен Хэнлон совмещал две должности. И было довольно-таки неплохо.

Это было принято на заседании Наблюдательного совета, буквально перед встречей национальной сборной, и я тоже принимал участие в обсуждении этого вопроса. Это было рассмотрено не только клубом «Динамо», но и нашей Федерацией.

Конечно, есть свои минусы. Но их очень мало сегодня.

Итак, решение принято, и есть конкретные люди, которые будут за него отвечать, если что. Надеемся, впрочем, что обойдется без всяких если: и овцы не пострадают от чужих волчьих интересов.

Кари Хейккиля, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Самое важное – это решение. Всегда лучше, когда оно есть.