ОХК «Динамо» в 7 матче вырвал победу у «Авангарда» и стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2011/2012

«Авангард» сам упустил победу. Говоря по-теннисному, «ястребы» имели в своем распоряжении три матч-бола, но ухитрились пустить их по ветру. В пятом матче, при счете в серии 3:1, они уже к 25-ой минуте позволили «Динамо» заложить прочный фундамент победы.

Герой плей-офф, не столь, однако, заметный в финале Михаил Анисин открыл счет фирменным кистевым броском. Вторую шайбу москвичей сделал Денис Кокарев, который ушел от опеки защитников и нанес хороший бросок. К отскоку подоспел Юрий Бабенко. За ним не уследил Салмела.

А третья пробоина пустила корабль «Авангарда» на дно. Не самый замысловатый бросок Константина Горовикова, нанесенный к тому же в борьбе с защитником, не смог парировать Рамо, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

У омичей оставалось еще прилично времени, и они его провели с толком, забив дважды усилиями Курьянова и Александрова, но «Динамо» – слишком цепкая команда, чтобы упустить такой перевес. Так что – 3:2.

Шестой матч противостояния, который принимала Москва, занял первое место в хит-параде ошибок и нереализованных моментов. «Авангард» ощутимо нервничал, и, хотя владел преимуществом, но монетизировать его в результат не смог.

Уже на 53-ей секунде Лео Комаров открыл счет. Поблагодарить за это финн должен Юрия Александрова, дважды допустившего ошибку в передаче. Впрочем, спустя семь минут равенство было восстановлено: на острие шедевральной трехходовки «ястребов» очутился Мартин Шкоула.

Однако вскоре Денис Кокарев убежал от Алексея Калюжного и отдал голевой пас тезке Мосалёву. И еще не окончился первый период, как в воротах «Авангарда» оказалась третья шайба: издали точно бросил Филипп Новак. 3:1 – «Динамо» вновь удался быстрый старт, причины чему лежат, кажется, в области чистой психологии: просто Олег Знарок сумел опять невероятно настроить своих подопечных.

А по игре «Авангард» соперникам не уступал, что и доказал в дальнейшем. Огромное количество упущенных «ястребами» моментов – вот вторая причина их поражения. Иванов, Салмела, а также главные голеадоры Червенка и Пережогин в самые ключевые моменты не смогли отправить шайбу по назначению. Забей омичи при счете 1:3, ситуация могла повернуться на 180 градусов. Но забили не они, а Марек Квапил. Причем, курьезно, из-за ворот.

Позже Шкоула оформил дубль, а также ассистировал Филиппу Новаку, поразившему пустые ворота «Авангарда». Но геройства и антигеройства чеха уже не могли изменить главного: без седьмого матча в этом финале не обошлось.

На решающий поединок динамовцы выходили, имея огромный психологический перевес. Олегу Знароку не сей раз удалось то, что не получилось в свое время с МВД: сохранить к финальным матчам настрой и функциональную готовность. А так – что та, что эта команды – близнецы: без звезд, но с намертво сплоченным коллективом. «Динамо» так же бьется на льду в кровь и цепляется за малейшие шансы.

Судьбу Кубка Гагарина решила единственная ошибка. Якуб Клепиш поборолся за воротами, переадресовал шайбу Мареку Квапилу, и получив обратную передачу, расстрелял Рамо в упор. Может, в этом эпизоде «ястребам» не хватило дисквалифицированного за допинг защитника Антона Белова.

Спасти матч «Авангард» уже не успел, хотя опять и времени и возможностей хватало с избытком.

Может быть, команда Калюжного и Знаковца была в этом финале ярче: но попала в тень крепко сбитого динамовского середнячка. Кубок Гагарина после звездных Казани и Уфы целый год прогостит в непривычно скромной Москве.