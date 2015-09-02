Национальная сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к матчам с Украиной и Люксембургом

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси продолжает подготовку к, пожалуй, решающему отрезку квалификации Евро-2016. Команда Александра Хацкевича 5 сентября сыграет со сборной Украины, а 8 – с Люксембургом.

В двух предстоящих встречах главный тренер сборной Беларуси не сможет рассчитывать на вызванных на сбор защитников – Дениса Полякова и Сергея Политевича. Оба выбыли из строя из-за травм. Приглашать кого-либо на место выбывших не планируется. Таким образом, в обойме сборной Беларуси значатся шесть защитников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Мартынович, защитник сборной Беларуси по футболу:

Давления вообще никакого нет, поэтому готовимся в штатном режиме, никаких накруток, все как обычно. По поводу шансов? В любом случае мы загнали себя в такую ситуацию, когда нам ничего не остается, для нас каждая игра как последняя. Я уже говорил, что у нас первая задача – это вернуть болельщиков на трибуны. В первую очередь надо полнейшую самоотдачу, чтобы по игре к нам не было никаких претензий. Я думаю, если это все будет, то и результат должен прийти.