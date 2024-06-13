Национальная команда Беларуси по биатлону проводит летнюю подготовку на родине

Юлия Силипицкая побывала на тренировке у парней и одной девушки – Динары Смольской.

Тем временем национальная команда по биатлону готовится к летнему Кубку Содружества, который пройдет в Красноярске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Сейчас сборная проводит второй учебно-тренировочный сбор.

Утренняя тренировка проходит на стадионе университета физической культуры, искусственное покрытие, конечно, предполагает более скоростной бег. В задании наших биатлонистов 16 километров, которые условно разделены на шесть отрезков по 2 тысячи метров. Обязательный контроль времени и самочувствия, необходимо слышать свой организм и не переборщить с нагрузкой. Роман Синиченко, старший тренер ребят и Динары, составляет тренировку, опираясь на науку и психологию, обращая внимания на современные труды мировых экспертов, конечно, в сочетании индивидуальности организма атлета.

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:

Мы вступаем в новый сезон с отличным настроением, с высоким уровнем мотивации. Настроены, готовы, мы не разделяем условно летний биатлон, зимний, потому что это единая система подготовки.

В рамках подготовки к красноярскому старту, Кубку Содружества, будет и высокогорье. В Цахкадзоре летний период это лыжероллеры, но все силы направлены на снег, и там уже есть четкие планы.