«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия

Новости Беларуси. На льду минского «Олимпик Парка» 31 октября команда Президента обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 8:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На льду минского «Олимпик Парка» 31 октября команда Президента обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 8:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это был матч открытия XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
Обе команды сразу показали динамичную игру. Не прошло и пяти минут, как две шайбы отправились в ворота витебской дружины. Отыграть один гол команда северного региона смогла на 11-й минуте. После перерыва хозяева льда продолжили диктовать свои условия.
На 23-й минуте комбинацию, начатую Ярославом Чуприсом и Александром Лукашенко, завершил Андрей Башко. Пятую шайбу в ворота команды Витебской области забросил Николай Лукашенко. Окончательно свой успех дружина главы государства закрепила в третьем периоде. В ворота соперников отправились еще три шайбы.
Павел Волчек, нападающий команды Президента Беларуси:
Начало турнира, все заряжены, хочется всем поиграть, поэтому настроение отличное, боевое. В турнире все равно становится с каждым годом интереснее. Налаживаются команды, становятся быстрее – отсюда и интереснее, я думаю.
Руслан Солодкин, капитан команды Витебской области:
Соперник быстрый хоккей показывает, техничный, поэтому тяжело сопротивляться, конечно. Как номер, как фамилия, так легенда – поэтому. Ну ничего, стараемся. По крайней мере, контратакуем.
Для нас чем выше уровень, тем лучше. Конечно же, игроки, которые добавляют в технике, в игре – очень приятно с ними играть. Потому что, хоть мы возрастные, по крайней мере, мы у них чему-то учимся. Естественно, конечно же, стремимся к победе.
В завершение мачта по традиции сюрприз для зрителей. На память об игре – сувениры от главы государства.
Следующий матч пройдет 28 ноября. Команда Президента встретится с соперниками из Гродненской области.