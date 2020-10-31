«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия

Это был матч открытия XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Обе команды сразу показали динамичную игру. Не прошло и пяти минут, как две шайбы отправились в ворота витебской дружины. Отыграть один гол команда северного региона смогла на 11-й минуте. После перерыва хозяева льда продолжили диктовать свои условия.

На 23-й минуте комбинацию, начатую Ярославом Чуприсом и Александром Лукашенко, завершил Андрей Башко. Пятую шайбу в ворота команды Витебской области забросил Николай Лукашенко. Окончательно свой успех дружина главы государства закрепила в третьем периоде. В ворота соперников отправились еще три шайбы.

Павел Волчек, нападающий команды Президента Беларуси: Начало турнира, все заряжены, хочется всем поиграть, поэтому настроение отличное, боевое. В турнире все равно становится с каждым годом интереснее. Налаживаются команды, становятся быстрее – отсюда и интереснее, я думаю.

Руслан Солодкин, капитан команды Витебской области:

Соперник быстрый хоккей показывает, техничный, поэтому тяжело сопротивляться, конечно. Как номер, как фамилия, так легенда – поэтому. Ну ничего, стараемся. По крайней мере, контратакуем.

Для нас чем выше уровень, тем лучше. Конечно же, игроки, которые добавляют в технике, в игре – очень приятно с ними играть. Потому что, хоть мы возрастные, по крайней мере, мы у них чему-то учимся. Естественно, конечно же, стремимся к победе.