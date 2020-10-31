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«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия

31 октября 2020 14:16
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Новости Беларуси. На льду минского «Олимпик Парка» 31 октября команда Президента обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 8:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-1

Это был матч открытия XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-4

Обе команды сразу показали динамичную игру. Не прошло и пяти минут, как две шайбы отправились в ворота витебской дружины. Отыграть один гол команда северного региона смогла на 11-й минуте. После перерыва хозяева льда продолжили диктовать свои условия.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-7

На 23-й минуте комбинацию, начатую Ярославом Чуприсом и Александром Лукашенко, завершил Андрей Башко. Пятую шайбу в ворота команды Витебской области забросил Николай Лукашенко. Окончательно свой успех дружина главы государства закрепила в третьем периоде. В ворота соперников отправились еще три шайбы.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-10

Павел Волчек, нападающий команды Президента Беларуси:
Начало турнира, все заряжены, хочется всем поиграть, поэтому настроение отличное, боевое. В турнире все равно становится с каждым годом интереснее. Налаживаются команды, становятся быстрее – отсюда и интереснее, я думаю.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-13

Руслан Солодкин, капитан команды Витебской области:
Соперник быстрый хоккей показывает, техничный, поэтому тяжело сопротивляться, конечно. Как номер, как фамилия, так легенда – поэтому. Ну ничего, стараемся. По крайней мере, контратакуем.

Для нас чем выше уровень, тем лучше. Конечно же, игроки, которые добавляют в технике, в игре – очень приятно с ними играть. Потому что, хоть мы возрастные, по крайней мере, мы у них чему-то учимся. Естественно, конечно же, стремимся к победе.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-16

В завершение мачта по традиции сюрприз для зрителей. На память об игре – сувениры от главы государства.

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-19

«Начало турнира, все заряжены». Команда Президента обыграла дружину Витебской области в матче открытия-21

Следующий матч пройдет 28 ноября. Команда Президента встретится с соперниками из Гродненской области.

# Хоккей Беларуси # Павел Волчек # Руслан Солодкин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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