Прямой эфир

Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»

30 октября 2020 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в гостях уступило «Торпедо» в очередном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»-1

Накануне игры из лазарета минчан выписались еще четыре хоккеиста – Паре, Лодня, Фурх и Горбунов, однако на льду появился только последний. Место в воротах снова было доверено Алексею Колосову.

До этого матча статистика «зубров» в Нижнем Новгороде совсем не радовала: в прошлый раз наши побеждали здесь почти четыре года назад. К сожалению, 30 октября динамовцы начали гостевую серию с поражения.

Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»-4

Следующий матч «зубры» проведут в воскресенье, 1 ноября. В Ярославле сыграем против «Локомотива».

# Хоккей Беларуси # Франсис Паре # Доминик Фурх # Иван Лодня # Роман Горбунов # Алексей Колосов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Владимир Игнатик обыграл Робина Штанека в Ираклионе
30 октября 2020 21:03

Теннис. Владимир Игнатик обыграл Робина Штанека в Ираклионе

Ольга Говорцова проиграла Катаржине Каве на турнире в США
30 октября 2020 12:46

Ольга Говорцова проиграла Катаржине Каве на турнире в США

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах
29 октября 2020 21:38

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах