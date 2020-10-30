Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»

Накануне игры из лазарета минчан выписались еще четыре хоккеиста – Паре, Лодня, Фурх и Горбунов, однако на льду появился только последний. Место в воротах снова было доверено Алексею Колосову.

До этого матча статистика «зубров» в Нижнем Новгороде совсем не радовала: в прошлый раз наши побеждали здесь почти четыре года назад. К сожалению, 30 октября динамовцы начали гостевую серию с поражения.