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В Минске стартуют Республиканские соревнования любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба

31 октября 2020 11:22
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Новости Беларуси. В «Олимпик Парке» стартуют Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартуют Республиканские соревнования любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба-1

Встречаются дружины главы государства и Витебской области. На льду и сам Президент. За несколько минут до матча Александр Лукашенко провел активную разминку.

Следим за ходом соревнований, все подробности в наших следующих выпусках.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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