В Минске стартуют Республиканские соревнования любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. В «Олимпик Парке» стартуют Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречаются дружины главы государства и Витебской области. На льду и сам Президент. За несколько минут до матча Александр Лукашенко провел активную разминку.