«Самый сильный у нас состав». В Минске проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Новости Беларуси. В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители этого вида спорта, как и атлеты во многих других дисциплинах, не смогли избежать влияния коронавируса. Потому старт, включенный в официальный календарь Международного союза конькобежцев, для спортсменов буквально как глоток свежего воздуха: они получили возможность помериться силами вне тренировочного льда. В программе соревнований 30 октября забеги на четырех дистанциях. 500 метров и командный спринт у мужчин и женщин, 3 000 – только для девушек, 5 километров у парней.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Самый сильный у нас состав, потому что чемпионат страны. Естественно, что на чемпионат страны допускаются только те ребята, которые имеют соответствующие нормативы. Они, наверное, с этого года у нас самые жесткие, самые высокие. Поэтому уровень и качество чемпионата страны сейчас совсем на другом уровне, нежели это было раньше. Настраивались все очень серьезно, хотелось выплеснуть всю свою энергетику, скажем так. Потому что отсутствие всех соревнований демотивирует, такие реально деструктивные, скажем так, мышления идут: а что дальше, зачем и почему?