«На соревнованиях ты всё равно играешь по-другому». В Минске стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису
Новости Беларуси. Более 100 участников изъявили желание побороться за медали в личном чемпионате страны по настольному теннису. 28 января стартовала квалификация, у мужчин приняли участие 64 спортсмена, у женщин – 46, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из предварительного раунда в основную сетку вышли по 16 спортсменов как у мужчин, так и у женщин. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие мастера малой ракетки Беларуси, за исключением Владимира Самсонова.
Надежда Богданова, участница турнира:
Мы между собой в основном самые сильные в РЦОПе тренируемся, но все равно турниры и соревнования – это немножко разное. Поэтому на соревнованиях ты все равно играешь по-другому: идет адреналин, волнение и вот эти эмоции – это интересно.
Дарья Триголос, участница турнира:
Мы очень давно не выезжали на международные, поэтому вот эта соревновательная обстановка, конечно же, радует. У нас и молодое поколение подрастает, очень хорошие девочки, мальчики. Со всеми будет сложно, надо настраиваться на борьбу за каждый мяч.
В 2021 году главными стартами в настольном теннисе являются Олимпийские игры и два лицензионных турнира – мировая и европейская квалификации. Помимо этих соревнований, попасть в Токио можно будет и по мировому рейтингу.
Александр Петкевич, главный тренер сборной Беларуси по настольному теннису:
Женщины – это Триголос/Богданова. Ханин/Платонов. И реально те спортсмены, которые могут претендовать на завоевание олимпийских путевок. Это Владимир Самсонов, если он не отберется на мировом турнире или на европейском, он все-таки получит место через мировой рейтинг. Я думаю, что, наверное, это его последняя Олимпиада. Он попытается там сыграть как можно лучше, он находится в неплохой форме.
Возвращаясь к чемпионату Беларуси? отметим, что топовые игроки страны начнут борьбу за медали в основной сетке. Финалы намечены на 31 января. Победители определятся как в одиночном, так и в парном разрядах.