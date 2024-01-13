На Рождественский благотворительный турнир по единоборствам приехали более 800 спортсменов

Поединки проходят в легкоатлетическом манеже университета физкультуры. На этот раз к федерациям каратэ, рукопашного боя и тхэквондо присоединились представители киокушинкай каратэ. Все собранные средства от проведения соревнований будут направлены в фонд Евфросинии Полоцкой. Затем деньги распределят на поддержку воспитанников домов-интернатов для детей с ограниченными возможностями. Открывали соревнования яркие представления от федерации каратэ. Из-за большого количества участников бои распределены на группы – соревнования продлятся до позднего вечера.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации каратэ:

Мы чувствуем, насколько это важно в первую очередь для тех детей и их родителей, которые занимаются единоборствами. Им по большому счету повезло в жизни: хорошее, крепкое здоровье, есть где заниматься, государство создало все условия для их занятий. А есть та категория деток, которым не повезло: родились с отклонениями в здоровье. И здесь те сильные духом спортсмены, которые имеют такую возможность, оказывают помощь и посвящают свое искусство, которому они тренируются в спортивных залах, именно здесь, показывая и даря свою энергию, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями. Важность огромная. И здесь мы видим, чтобы закалялось не только тело, но и воспитывался дух.

Напомним, накануне соревнований прошел праздничный концерт, а для тех детей, кто не смог приехать, еще две недели спортсмены и артисты будут приезжать с подарками и выступлениями в дома-интернаты по всей стране.