Прямой эфир

На пост председателя Белорусской федерации современного пятиборья переизбран Николай Иванченко

20 октября 2016 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На пост председателя Белорусской федерации современного пятиборья переизбран Николай Иванченко. Продолжит работу в своей должности также его заместитель Михаил Прокопенко. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции 19 октября.

По итогам работы последних четырех лет федерация получила удовлетворительную оценку. Теперь был сформирован план работы на следующий олимпийский цикл. Приоритетные направления – детско-юношеский спорт и, конечно же, национальная команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Иванченко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Сегодня нашу страну воспринимают на международной пятиборской арене просто с восхищением. И сегодня есть предложение провести в следующем году чемпионат Европы. Нам, к сожалению, не удалось достичь поставленных результатов по Олимпиаде. Это отдельная тема, мы делаем выводы из этого, нужны новые методики. И мы об этом говорим, с Министерством спорта договорились такими методиками заниматься.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика # Николай Иванченко

Другие новости рубрики

Все новости
Генассамблея Европейских Олимпийских комитетов в Минске: как проходила подготовка к заседанию
20 октября 2016 06:31

Генассамблея Европейских Олимпийских комитетов в Минске: как проходила подготовка к заседанию

ХК «Динамо-Минск» в домашнем матче чемпионата КХЛ разгромно проиграл «Спартаку» – 1:5
20 октября 2016 06:26

ХК «Динамо-Минск» в домашнем матче чемпионата КХЛ разгромно проиграл «Спартаку» – 1:5

В Минске начинает работу 45 Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов
19 октября 2016 19:55

В Минске начинает работу 45 Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов