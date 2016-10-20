Новости Беларуси. На пост председателя Белорусской федерации современного пятиборья переизбран Николай Иванченко. Продолжит работу в своей должности также его заместитель Михаил Прокопенко. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции 19 октября.

По итогам работы последних четырех лет федерация получила удовлетворительную оценку. Теперь был сформирован план работы на следующий олимпийский цикл. Приоритетные направления – детско-юношеский спорт и, конечно же, национальная команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Иванченко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Сегодня нашу страну воспринимают на международной пятиборской арене просто с восхищением. И сегодня есть предложение провести в следующем году чемпионат Европы. Нам, к сожалению, не удалось достичь поставленных результатов по Олимпиаде. Это отдельная тема, мы делаем выводы из этого, нужны новые методики. И мы об этом говорим, с Министерством спорта договорились такими методиками заниматься.