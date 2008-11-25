На минском стадионе "Динамо" сегодня очередной матч Лиги чемпионов

На поле выйдут команды "БАТЭ" и "Реал". Несмотря на не футбольную погоду, настроение у игроков отличное.

Как отметил накануне в Минске главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко, сейчас "БАТЭ" гораздо увереннее в своих силах, чем перед началом групповой стадии Лиги чемпионов. Команда поняла, что может играть на этом уровне и побеждать. За два тура до финиша групповой стадии Лиги чемпионов – борисовский "БАТЭ" занимает в своей группе "Н" четвертое место, набрав 2 очка. Во главе турнирной таблицы итальянский "Ювентус", на счету которого 10 баллов. Далее расположились испанский "Реал" – 6 очков и российский "Зенит" – 4.

Накануне тренер БАТЭ Виктор Гончаренко обратился к болельщикам с просьбой активнее поддерживать команду на стадионе. А болеть действительно придется энергично, чтобы попросту не замерзнуть. О неблагоприятных погодных условиях граждан предупреждает милиция и советует одеваться теплее. Горячительные напитки даже в морозы исключены. Около стадиона ситуацию будут контролировать наружные службы с применением металлодэтэкторов и камер видео-наблюдения. Выпивших на стадион не пустят. В камере хранения придется оставить также большие сумки. Пропускать болельщиков на футбол начнут за 2,5 часа до начала матча.