Награда за выдающийся вклад в олимпийское движение

Специальной награды Европейского олимпийского комитета удостоен Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко. Такое решение принято в Стамбуле - на 39-ой Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета. Беларусь в последние годы сделала большой прорыв в развитии спорта и олимпийского движения. Особенно отмечено успешное выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде-2008 в Пекине (7-е место среди европейских государств) и масштабное строительство спортивных объектов в стране.