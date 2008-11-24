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Награда за выдающийся вклад в олимпийское движение

24 ноября 2008 14:57
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Специальной награды Европейского олимпийского комитета удостоен Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко. Такое решение принято в Стамбуле - на 39-ой Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета. Беларусь в последние годы сделала большой прорыв в развитии спорта и олимпийского движения. Особенно отмечено успешное выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде-2008 в Пекине (7-е место среди европейских государств) и масштабное строительство спортивных объектов в стране.

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