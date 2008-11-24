Прямой эфир

До матча "БАТЭ"(Борисов) – "Реал"(Мадрид) остался один день

24 ноября 2008 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже завтра эти футбольные команды выйдут на поле столичного стадиона "Динамо". Испанская дружина – один из основных соперников белорусов по групповому турниру Лиги чемпионов. 17 сентября борисовчане уже играли с "Реалом" в Мадриде. Тогда хозяева одержали победу со счетом 2:0 и смогли оценить упорную борьбу и стремление к победе "БАТЭ". По мнению главного тренера соперников – Бернда Шустера, играть с белорусами будет тяжело. И сегодня руководство команд и ведущие игроки "БАТЭ" и "Реала" проведут в Минске предматчевые пресс-конференции.

# ФК БАТЭ # Лига чемпионов

Другие новости рубрики

Все новости
21 ноября 2008 11:48

В Академии МВД соревнуются команды силовых подразделений и ведомств на Кубок министра внутренних дел по самбо

20 ноября 2008 17:50

Белорусские спортсмены впервые опробовали велодром в спорткомплексе "Минск-арена"

19 ноября 2008 08:48

В Минске и Борисове начали продавать билеты на матч Лиги чемпионов между футболистами борисовского БАТЭ и мадридского "Реала"