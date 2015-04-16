На матч-открытие чемпионата мира по футзалу между Беларусью и Бразилией продано уже около 8 тысяч билетов

Новости Беларуси. Менее суток остается до старта чемпионата мира по футзалу. Игры пройдут в пяти белорусских городах: Борисове, Бресте, Пинске, Молодечно и Минске. Лучшая команда планеты определится из 16 сильнейших сборных. Все участники турнира уже прилетели в Минск. Так, игроки сборной Австралии днем уже опробовали главную площадку первенства — «Минск-Арену».

На чемпионат мира только начинают прилетать его участники. Но кое-кто уже здесь. Сборная Австралии 16 апреля опробовала зал «Минск-Арены». Там все оборудовали специально для игры. Впечатлениями делится один из игроков.

Марти Джадж, игрок сборной Австралии по футзалу:

Спортивная площадка замечательная. Она намного больше, чем та, на которой мы тренируемся дома. Условия прекрасные для того, чтобы показывать результат. И это ведь, насколько я понимаю, только тренировочный зал. А основной мы видели. Он не хуже.

Хорошая оборона и богатый опыт. Именно так отзываются гости о белорусской сборной. Вот и тренер австралийцев. Нашу команду хвалит, но рассчитывает на своих ребят.

Джуи Коста, главный тренер сборной Австралии по футзалу:

Мы приехали к вам издалека. И мы, конечно, хотим выигрывать. Мы здесь не на каникулах. Мы видели вашу команду вчера. Все очень приветливые. И у вас отличный вратарь. Ваша команда очень сыгранная и в хорошей форме.

Беларусь такого рода состязание примет впервые. Права на это добились заслуженно. В 2014 году наша сборная стала лучшей в Европе. Кстати, среди участников страны уж очень экзотические. Например, Кюрасао. Это такой остров в Карибском море. Впрочем, белорусские игроки таких команд не боятся. Команда готова.

Александр Коваль, игрок сборной Беларуси по футзалу:

Должно быть очень много болельщиков. Родные приедут, близкие. Думаю, мы просто не имеем право подвести. Настрой на матч с Бразилией будет, я думаю, запредельный.

Игорь Щербич, игрок сборной Беларуси по футзалу:

Все, в принципе, в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Ждем игры.

Официальное открытие состоится 17 апреля. На главной площадке турнира — в «Минск-Арене». 16 апреля к этому готовятся. Организаторы говорят: зрители увидят шоу. В нем примет участие и талисман чемпионата. Кстати, для тех, кто не в курсе — это ежик.

Лидия Заблодская, куратор церемонии открытия чемпионата мира по футзалу:

Он также появится завтра на площадке. Его появление будет очень неожиданное, поэтому, я думаю, что зрители не пожалеют.

Мы готовились довольно-таки долго. Все секреты раскрывать не будем.

Сергей Буйновский, председатель Белорусской федерации футзала:

У нас уже на завтрашний матч продано порядка восьми тысяч билетов. Я так полагаю, что «Минск-Арена» будет практически заполнена. Люди обращаются, интересуются.

Одна из фишек чемпионата — мультигеография. Игры пройдут в пяти городах. Кроме столицы — в Бресте, Пинске, Борисове и Молодечно. И везде арены — достойные. Принять первенство планеты — есть. О них и о готовности страны к чемпионату заявляют международные специалисты.

Роландо Аларкон Риос, президент Международной федерации футзала:

Будучи в Минске, я провел переговоры с организаторами чемпионата мира. Уверен, все пройдет на высшем уровне. А после побывал в музее Великой Отечественной войны. Это потрясающе.

Свою тренировку сегодня провела и сборная Беларуси. А после — даже товарищеский матч с той же Австралией, чтобы, так сказать, разыграться, потренировать технику. Известно, что, как и в большом футболе, все игроки в футзале очень техничны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.