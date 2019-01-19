Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. 19 января на льду «Чижовка-Арены» команда Беларусь U-20 встречалась с «Лидой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодежная сборная, которая замыкает таблицу группы А, неожиданно повела в счете во втором периоде. Однако в третьей 20-минутке подопечные Павла Микульчика смогли перевернуть ход игры: за пять минут они забили дважды. Отличились Денис Кирпиченок и Ренат Сафин. Молодежь пыталась отыграться, однако заветные три очка в итоге ушли к лидчанам. Ну а для команды Беларусь U-20 это уже десятое кряду поражение в чемпионате.

Дмитрий Саврицкий, защитник ХК «Лида»:

Первые два периода не получалось, хотя создавали моменты хорошие были. Удаления помешали нам. Мы в третьем периоде реализовали свои моменты и выиграли игру.

Сказали больше бросать на ворота, угрожать – закопаем одну шайбу, и пойдет у нас. Так и получилось, что забили гол и игра пошла.