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На чемпионате России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 5 наград

15 августа 2024 19:10
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В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимают и белорусы.

На чемпионате России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 5 наград-1

В первый соревновательный день в активе наших спортсменов 5 наград. В толкании ядра Алена Дубицкая с результатом 18 метров 63 сантиметра завоевала золото. Также вне конкуренции была наша Татьяна Холодович. Она метнула копье на 61 метр 27 сантиметров и заняла 1 место. В беге на 100 метров Янина Луценко стала бронзовым призером – она преодолела дистанцию за 11 целых 49 сотых секунды. В толкании ядра у мужчин сразу два белоруса поднялись на пьедестал почета. Олег Томашевич с результатом 21 метр 13 сантиметров завоевал золотую медаль, а Евгений Бриги стал обладателем серебра.

# Легкая атлетика # Алена Дубицкая # Татьяна Холодович # Янина Луценко # Олег Томашевич

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