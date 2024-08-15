На чемпионате России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 5 наград

В первый соревновательный день в активе наших спортсменов 5 наград. В толкании ядра Алена Дубицкая с результатом 18 метров 63 сантиметра завоевала золото. Также вне конкуренции была наша Татьяна Холодович. Она метнула копье на 61 метр 27 сантиметров и заняла 1 место. В беге на 100 метров Янина Луценко стала бронзовым призером – она преодолела дистанцию за 11 целых 49 сотых секунды. В толкании ядра у мужчин сразу два белоруса поднялись на пьедестал почета. Олег Томашевич с результатом 21 метр 13 сантиметров завоевал золотую медаль, а Евгений Бриги стал обладателем серебра.