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На чемпионате мира по cамбо в Минске 10 ноября белорусы завоевали 4 бронзовые награды

10 ноября 2012 17:20
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Новости Беларуси. В Минске набирает обороты 36 чемпионат мира по самбо. Второй день очень удачным для белорусов назвать нельзя: ни один борец в финал выйти не смог. Зато наша копилка пополнилась четырьмя бронзовыми наградами.

У девушек в спортивном самбо отличились Марина Жарская в весе до 52 килограммов и Анжела Паим-Красковская в категории до 64. У мужчин, также в спортивном самбо, награду завоевал наш тяжеловес Евгений Сёмочкин. А в боевом «бронза» досталась Евгению Тятюшкину в весе свыше 100 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершаются же соревнования 11 ноября. А значит у белорусов есть еще один день, чтобы проявить себя.

# Борьба

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