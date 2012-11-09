Могилевский силач установил новый рекорд Гиннесса

Новости Беларуси. Могилевский силач за 3 часа толкнул 32-килограммовую гирю две с половиной тысячи раз.

Виталий Ситников:

В гире скрывается огромная сила, как разум, как традиции, так и чисто физическая. Ты её разогнал, а она сама ведёт дальше руку. Ты её должен остановить просто вовремя.

На счету Виталия уже более 20 мировых рекордов. 15 из них действуют и по сей день. Чтобы преодолеть новую весовую планку силач непрерывно готовился почти 2 месяца. Ежедневные тренировки и никаких диет.

Свой новый мировой рекорд Виталий посвятил своему заводу, на котором работает уже не первый год. К 80-летию предприятия чуть больше чем за 3 часа он поднял гирю 2,5 тысячи раз. В общей сложности как раз 80 тонн.

Виталий Ситников:

Рекорд составляется из многого. Для меня в первую очередь — это, как ни странно, укрепление здоровья и развитие человека как личности, так и физически.

На металлургическом заводе электросварщик Виталий не просто рекордсмен. Здесь, как говорят коллеги по цеху, он ещё является основным локомотивом спортивного движения на предприятии.

Никита Шиков, старший мастер Могилёвского металлургического завода:

Заражает всех в цехе здоровым оптимизмом и все занимаются спортом. Ну не гиревым, потому что не хватает данных, а там футбол, баскетбол.

Александр Сенчуров, мастер по ремонту оборудования Могилёвского металлургического завода:

Побольше бы таких людей, которые показывают своим примером показывают. Когда видишь, что человек идет и ему это нравится, то сначала за него болеешь, а потом и сам приобщаешься.

Рекорды, рекордами, но не во вред работе. Несмотря на такие достижения, в большой спорт Виталий не торопится.

Виталий Ситников:

В любом спорте важен его дух, традиции, а не протоколы и бумажки. Вы видели, что бывает на тех же Олимпийских играх. До абсурда доходит. Где-то появляются судьи неквалифицированные. Главное, чтобы человек достиг своего результата честно и справедливо.

Недавно у Виталия появилось ещё одно увлечение. Силач стал коллекционировать гири. Некоторым из них больше ста лет. Пока эта коллекция не для всеобщего обозрения. А вот история об очередном достижении могилёвского силача вполне может получить продолжение. Рекорд Виталий намерен зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.