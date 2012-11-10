Международный хоккейный турнир среди юниоров финишировал в Минске. Победу одержала сборная России

Новости Беларуси. В борьбе за «Кубок Президентского спортивного клуба». В Минске финишировал международный хоккейный турнир среди юниоров.

Хет-трик в матче с Латвией – и белорус Иван Коташенко – в числе лучших бомбардиров команды. Воспитанник могилевской школы хоккея в юниорской сборной получил 13 номер. Но на отсутствие удачи пожаловаться не может.

Иван Коташенко, нападающий юниорской сборной Беларуси:

Я думаю, никакой разницы в номерах нет.

Хорошие команды, равные соперники. Можно играть. Атмосфера в сборной хорошая, дружная команда, стараемся.

В составе юниорской сборной Иван сегодня проводит свой третий матч. Впереди тренировки и десятки игр. Вполне вероятно, какие-то из этих матчей войдут в историю белорусского хоккея. Благо, нашим спортсменам есть с кого брать пример. Олимпийские игры, чемпионаты мира. О традициях белорусского хоккея знает подрастающее поколение и в соседних странах.

Иван Каштанов, нападающий юниорской сборной России:

Соперники у нас очень сильные, хорошие. Условия отличные. Нам все нравится. Турнир отличный.

Россияне и словаки, наряду с хозяевами, – постоянные участники турнира. Сборная Латвии в этом году вернулась после перерыва. За 6-летнюю историю за трофей боролись в общей сложности семь команд. Правда, победы пока добивались лишь две дружины.

В заключительном матче турнира хозяева принимают своих главных соперников – россиян. Стартовое поражение от словаков турнирное положение белорусов пошатнуло. Но шансы на победу перед этим матчем остались. Завоевать трофей можно только обыграв фаворитов.

Первый период завершился победой белорусов – 2:1. Но во второй 20-минутке удача от нашей команды отвернулась. Семь безответных шайб. И в заключительной трети матча вопрос о победителе был снят. Итоговый счет – 2:10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Васильев, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

У тренера любой команды есть какие-то определенные, не хочу сказать претензии, а в чем-то он не удовлетворен. Хотелось бы, чтобы команда играла еще лучше, еще быстрее. Но для первого турнира, скажем так, ребята правильно понимают его, правильно понимают поставленные задачи.

Кубок Президентского спортивного клуба в четвертый раз достается россиянам. Белорусы же попытаются взять реванш в следующем году. Ведь главные победы у каждого из этих игроков еще впереди.