На чемпионате Беларуси по художественной гимнастике определились первые победители

12 сентября в индивидуальном зачете состоялись два вида программы из четырех – состязания с обручем и мячом. В промежуточном протоколе у сеньорок лидирует Алина Горносько, у юниорок на первом месте расположилась Николь Леута.

Николь Леута, участница турнира:

Конкуренция у меня обычно сама с собой, что я должна преодолеть себя, сделать все, на что я работала. Я ставлю цели, как обычно на всех соревнованиях, чтобы у меня получилось все, как я умею, чтобы даже если что-то не получилось, я не расстраивалась и доходила до конца, чтобы всем понравилось.

В 2025 году в правилах художественной гимнастике ожидается ряд изменений. Теперь в программах граций наравне со спортивной составляющей арбитры по отдельной шкале будут оценивать и постановку номера. Наши девушки уже готовятся к таким преобразованиям.