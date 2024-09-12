На чемпионате Беларуси по художественной гимнастике определились первые победители

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. В утренней сессии в групповом многоборье победу одержали представительницы второй команды Республиканского центра олимпийской подготовки, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. В утренней сессии в групповом многоборье победу одержали представительницы второй команды Республиканского центра олимпийской подготовки, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
12 сентября в индивидуальном зачете состоялись два вида программы из четырех – состязания с обручем и мячом. В промежуточном протоколе у сеньорок лидирует Алина Горносько, у юниорок на первом месте расположилась Николь Леута.
Николь Леута, участница турнира:
Конкуренция у меня обычно сама с собой, что я должна преодолеть себя, сделать все, на что я работала. Я ставлю цели, как обычно на всех соревнованиях, чтобы у меня получилось все, как я умею, чтобы даже если что-то не получилось, я не расстраивалась и доходила до конца, чтобы всем понравилось.
В 2025 году в правилах художественной гимнастике ожидается ряд изменений. Теперь в программах граций наравне со спортивной составляющей арбитры по отдельной шкале будут оценивать и постановку номера. Наши девушки уже готовятся к таким преобразованиям.
Любовь Черкашина, главный судья соревнований:
Вот эта художественность должна быть в гимнастике. Мы ее увидим. Это будут действительно красивые композиции. Я считаю, что белорусская художественная гимнастика как раз и выступает всегда на соединение художества и спорта. Поэтому я думаю, что новые правила должны сыграть нам в плюс.
Отечественный старт собрал сильнейших спортсменок страны. В ближайшие три дня на ковре столичного Дворца гимнастики ожидается интересная борьба.