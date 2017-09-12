Мы стремимся жить все время вперед: первому олимпийскому чемпиону Беларуси Сергею Макаренко 80 лет

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК 11 сентября чествовали первого олимпийского чемпиона Беларуси. Сергею Лаврентьевичу Макаренко исполнилось 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК 11 сентября чествовали первого олимпийского чемпиона Беларуси. Сергею Лаврентьевичу Макаренко исполнилось 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1960 году на Играх в Риме он вместе с Леонидом Гейштэром оставил позади себя всех конкурентов на 1000-метровой дистанции.
В послужном списке юбиляра значатся 8 побед на первенствах СССР, два успеха на чемпионатах Европы, а в 1963 году ему покорился мировой форум.
Помимо чисто спортивных наград, в активе у Макаренко звания заслуженного тренера и заслуженного деятеля физкультуры и спорта Беларуси. Кроме Национального олимпийского комитета, Сергея Лаврентьевича поздравил также президентский спортивный клуб.
Сергей Макаренко, олимпийский чемпион (гребля на каноэ, Рим – 1960):
В нашем будущем смысл жизни. Мы стремимся жить все время вперед, поэтому то, что происходит у нас в стране – мы всегда думаем, чтобы оно лучше было. Чтобы мы лучше жили, богаче, интереснее. Хотелось бы, чтобы везде у нас в Беларуси были такие же каналы, гребные базы как здесь, в Минске.
В Бресте, конечно, есть такое, но хотелось бы там, дальше. В глубинке.