«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно у этих совсем юных ребят загорается огонек в глазах, который затем и приведет их к танцевальным вершинам. Отчетный концерт – шанс показать итоги работы за год. Волнительная подготовка, последние штрихи и главный момент – выход на сцену.

Мария Куликовская, танцор:

Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах. Второй танец у нас будет со шляпами.

Стефания Харитоненкова, танцор:

Я думаю, что у меня это было с рождения, потому что под каждую музыку. И мама решила меня отправить на танцы.

В зрительном зале – родные и близкие, а значит, поддержка будет в любом случае. А еще всегда рядом художественный руководитель коллектива Лидия Кац-Лазарева. Несмотря на многолетнюю работу, к каждому выступлению своих воспитанников она все еще подходит с первозданным трепетом и вдохновением.

Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель ТК «Мара»:

Я точно верю в то, что у меня крылышки будут иметь опору. И я постараюсь оправдать то доверие, которое оказано мне и клубу. В искусстве окончательной точки нет. Искусство постоянно растет и совершенствуется. И если человек постигает это искусство, я думаю, что он счастлив. А если он счастлив, то и мы счастливы.