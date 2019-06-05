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«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

05 июня 2019 20:54
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Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-1

Именно у этих совсем юных ребят загорается огонек в глазах, который затем и приведет их к танцевальным вершинам. Отчетный концерт – шанс показать итоги работы за год. Волнительная подготовка, последние штрихи и главный момент – выход на сцену.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-4

Мария Куликовская, танцор:
Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах. Второй танец у нас будет со шляпами.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-7

Стефания Харитоненкова, танцор:
Я думаю, что у меня это было с рождения, потому что под каждую музыку. И мама решила меня отправить на танцы.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-10

В зрительном зале – родные и близкие, а значит, поддержка будет в любом случае. А еще всегда рядом художественный руководитель коллектива Лидия Кац-Лазарева. Несмотря на многолетнюю работу, к каждому выступлению своих воспитанников она все еще подходит с первозданным трепетом и вдохновением.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-13

Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель ТК «Мара»:
Я точно верю в то, что у меня крылышки будут иметь опору. И я постараюсь оправдать то доверие, которое оказано мне и клубу. В искусстве окончательной точки нет. Искусство постоянно растет и совершенствуется. И если человек постигает это искусство, я думаю, что он счастлив. А если он счастлив, то и мы счастливы.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года-16

Полувековая история клуба – не повод останавливаться. Здесь все еще находят новые вершины для покорения. Мечта на ближайшее будущее – офицерский бал.

# Танцы # Мария Куликовская # Стефания Харитоненкова # Лидия Кац-Лазарева # Фотофакт

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