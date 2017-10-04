«Мы разрушили систему, которая была при Советском Союзе». Большое интервью с Виктором Гончаровым

В гостях программы «Неделя спорта» экс-главный тренер сборной по волейболу, ныне рулевой клуба «Минчанка» Виктор Федорович Гончаров. Представляем стенограмму беседы.

Наталья Михайлик, СТВ:

На финише спортивной недели мы предлагаем вам подвести итоги самых ярких событий из мира голов, очков и секунд.

Сергей Канашиц, СТВ:

Главная тема прошедшей спортивной недели – выступление сборной Беларуси по волейболу на чемпионате Европы в Азербайджане и Баку. Там наши спортсменки вволю пошумели. На групповой стадии одолели хорваток и грузинок, а в плей-офф выиграли у чешек. Причем две победы из трех оказались волевыми, белоруски отыгрывались со счета 0:2. Сборная нашей страны пробилась в четвертьфинал, где была остановлена национальной командой Сербии. Впрочем, попадание в восьмерку лучших – это повторение нашего лучшего результата на чемпионатах Европы. Прежнее достижение датировано далеким 1995. Наталья Михайлик:

Ткие белорусские девушки – умницы! А к нам сегодня в гости поговорить о белорусском женском волейболе пришел экс-главный тренер сборной, ныне рулевой клуба «Минчанка» Виктор Федорович Гончаров. Виктор Федорович, женская сборная Беларуси вошла в 8 сильнейших команд Европы. Вы считаете, это заслужено? Сергей Канашиц:

Удивлены ли вы?

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Да нет, я не удивлен. Предполагал, что этот успех будет. По раскладу, который видел сегодня ночью, наша команда заняла седьмое место по квалификации той, которая есть. Здесь удивляться нечему. Во-первых, собрался сплав опыта и молодости. Есть игроки опытные, которые в свое время завоевали бронзовые медали на чемпионатах Европы. Есть те, которые давно в сборной – ветераны сборной. Есть девушки. которые 1988 года рождения, которыми я руководил, они занимали 5-е места на Европе, 9-е в мире. Я не удивлён выступлением нашей сборной. Я просто-напросто говорил когда-то, что мы должны выстрелить. В этот момент получилось, что мы сделали такой скачок вперёд и заняли 7-е место впервые на Европе. Вот вы сказали, что после 1995 года, в то время была команда «Амкодор», которая непосредственно участвовала в чемпионате Советского Союза. Там было опыта очень много. А здесь свои игроки, которые ввелись в период нашей Беларуси и которые отстояли честь Беларуси на этих соревнованиях.

Сергей Канашиц:

Вернёмся к четвертьфиналу, к матчу со сборной Сербии. Мне довелось быть на олимпиаде в Бразилии. Я видел финальную встречу, где играла Сербия со сборной Китая. Очень был классный матч, китаянки выиграли, но сербы произвели впечатление колоссально сильной дружины. Мы когда-нибудь сможем приблизиться к этому уровню?

Виктор Гончаров:

Мы хоть и попали на сербов, но посмотрите, какой разбег между нами и командами, которые попали в четверку. Вот это немножко меня пугает. Приблизится мы можем, но у нас не та система. которая в Сербии и других развивающихся странах. Мы очень мало внимания уделяем детскому волейболу, и мы разрушили систему, которая была при Советском Союзе. Тогда были детские спортивные школы, училища олимпийского резерва. Была одна команда, которая была именно на чемпионат Советского Союза и представляла сборную Беларуси. В этом плане мы отстаём, а они сохранили наш опыт и оставили там. Второй вопрос, те же сербы, они много участвуют в различных соревнованиях. Они участвуют в гран-при, европейских, чемпионатах мира. У них пошёл поток детей, которые очень талантливые, с которыми продуктивно работают именно тренера высшей категории. У нас получается, что тренерский состав в Беларуси немного не тот, который соответствует действительности. Я скажу, хоккей прошёлся по регионам и говорят, что у них проблема. У нас те же проблемы. Тренера есть, но во многих регионах работают не специалисты.

Сергей Канашиц:

То есть гребцы работают с волейболистами? Виктор Гончаров:

Есть и такое.

Наталья Михайлик:

Скажите, вам не кажется, что по сравнению с такими видами спорта, как хоккей, футбол, теннис, всё-таки в нашей стране волейболу уделяется меньше внимания?

Виктор Гончаров:

Вы правы на сто процентов. Волейболу уделяется минимум внимания. Я считаю, все зависит от руководителя, который наверху. Мы сейчас волейбол укоренить пытаемся, провести программу того, чтобы наш клуб вести вперёд и рекламировать его в большей степени, но это мало получается. Но я бы хотел, конечно, если сейчас есть какие-то результаты от государственных властей, городских властей, больше уделять внимания волейболу. Я после приезда из России три года бьюсь об то, чтобы команда могла участвовать в Чемпионате России, потому что мы доросли. Российские партнёры вроде бы и не против, но куда не пойдёшь, везде встречаешь непонимание. Или денег нет, или кому-то не надо. Вот такой вопрос есть, который сейчас стоит на том, чтобы мы играли в Чемпионате России, но никто никаких движений не делает. Сергей Канашиц:

Это позволило бы стране сохранить лучших молодых талантов, чтобы Анна Климец играла не в «Уралочке», а в «Минчанке»?

Виктор Гончаров:

Я считаю, что мы бы не отпустили никого хорошего при достойной зарплате. Я не говорю о суперзарплатах, не хочу называть цифры, но мы бы 90% игроков своих оставили. Самые, возможно, талантливые, те, которые идут на более высокую зарплату, они бы поуезжали, но средние и вышесредние игроки оставались бы здесь. Это была бы базовая национальная сборная. Мы бы могли участвовать в Лиге чемпионов, в гран-при как сборная, в еврокубках, Чемпионате России. Мы бы набрали количество игр тех, которые набирают сербы и получили бы массу положительных эмоций и опыта.

Наталья Михайлик:

Виктор Фёдорович, в 2013 году под вашим руководством женская сборная вышла в плей-офф Чемпионата Европы. Скажите, почему пришлось уйти с поста главного тренера, столько же было вложено в команду? Виктор Гончаров:

А вы знаете, политика. Дело в том, что в 2013 году я вывел команду, можно сказать, на 9-е место, и пришла новая федерация, которая непрофессионалы, можно сказать. И все об этом знают. Ни с того, ни с сего мне сказали, что я должен уйти, даже не баллотироваться на роль главного тренера. Я спокойно ушёл. Пришёл тренер, который показывал результаты. У него тоже проблемы с той федерацией возникли. Потому что было полное несоответствие федерации той, которая работала. Сейчас новое руководство в федерацию пришло. Сейчас нормальные отношения, нормальная работа идёт. Но не то, что я ушёл тогда, меня ушли. Это была политика. Сергей Канашиц:

Всегда спрашиваю у тренеров, которые добились результата с женскими коллективами, как вам это удается, ведь столько девушек с разными характерами, со своими, извините, тараканами? Тут с одной сложно справиться, а у вас целая команда.

Виктор Гончаров:

Я давно с женской командой и больше ни с кем не работал. С ними нужно быть предельно честным. Это первое. А второе, нужно, чтобы был и кнут и пряник: и где-то похвалить, и где-то пожурить. Должно быть взаимное доверие. Я когда прихожу в команду, говорю, что мы работаем на доверии: вы доверяете мне, я доверяю вам. Если этого не будет, не будет команды. Вроде так на протяжении жизни получалось.

Наталья Михайлик:

Виктор Фёдорович, с подготовкой резерва у нас дела обстоят неплохо, а вот как с тем, что перекупают игроков в другие страны? Случалось ли у нас такое, не боимся ли мы этого, что хорошие игроки уйдут, уедут в другую страну? Виктор Гончаров:

До недавнего времени были прецеденты того, что игроки уезжали в Азербайджан, и сейчас несколько их играют за сборную Азербайджана. Юлия Андрушко в своё время приняла гражданство России. Она хотела того, чтобы играть за сборную России. Это её право, и здесь никто ничего не может сделать. Мы от этого страдаем, но если в той стране, в той же России, намного перспективнее стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, чемпионом Европы, почему человек не может поехать и играть? Возьмите Егора Клюку. Он из Бреста, уехал в «Факел», стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Этот человек заработал себе имя. Сергей Канашиц:

Просто если этих вернуть в Беларусь, я имею в виду и тренера Алекно, и Бутько, и Клюку, то, наверное, сборная Беларуси могла бы претендовать на серьёзный результат.

Виктор Гончаров:

Мужская команда могла бы претендовать, особенно наших человека три, четыре, пять белорусов, которые играют в России и на довольно-таки хорошем, добротном уровне.

Сергей Канашиц:

Виктор Фёдорович, вот Наталья перед эфиром удивлялась, как Оксана Ковальчук сохраняет такие свои боевые способности и находится в такой потрясающей форме в немолодых для спортсмена летах, для женщины это самый сок? Каков секрет? Виктор Гончаров:

Она профессионал с самой большой буквы. Потому что не может человек до стольких лет как у неё, играть в большой волейбол, а она отыграла на большом уровне. Она в Азербайджане играла, в Турции играла, в России, везде. Это очень большие нагрузки. Играла в очень хороших командах. Она режимит, и правильно у неё поставлен тренировочный процесс, она знает свой организм, подводит себя сама. Но самое главное, что чистая душой, и у неё юношеский задор. Оксана Ковальчук в спорте пример для всех наших спортсменов. Сергей Канашиц:

Уровень Чемпионата Беларуси, как вы его оцениваете? Ведь известно, что сильный чемпионат – сильная сборная. Как правило, этот постулат действует всегда. Виктор Гончаров:

Нет, у нас не сильный чемпионат. У нас очень многие клубы разваливаются. Сейчас не стало такой хорошей команды, как «Атлант» (Барановичи). Она ушла в дивизион Б, и будут играть там девушки, даже не знаю какого года рождения – 2002, 2003. Чемпионат у нас не тот, который нужен для повышения класса игроков. Меня как тренера ведущей команды пугает то, что мы собрали очень хороший коллектив, но нам чемпионат этот не подходит по уровню тех команд, которые есть. Почему я снова призываю к тому, что наш клуб должен выступать или в российском чемпионате, или в польском чемпионате. Мы можем деградировать. Когда человек набирает 30 игр, которых на жилах выжимаешь, это одно, но когда набираешь 30 игр и выходишь в полноги играешь – это совсем другое. Почему мы опять же говорим о том, что многие уезжают? Не интересен Чемпионат Беларуси. Игроки хотят попробовать себя на более высоком уровне. Если бы мы играли где-то, от нас бы не уезжали. Когда я работал в России, я знаю, что мы можем из суперлиги России на первом этапе 8-ми, 9-ми быть железно, но это опять же 22 игры, которые каждую выходишь, и как будто эта последняя.

Сергей Канашиц:

Заключительный вопрос, постарайтесь ответить коротко, будущее у женского волейбола белорусского есть, и оно светлое?