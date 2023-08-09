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«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ

09 августа 2023 20:58
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу – чемпион II Игр стран СНГ! Наша команда вышла в главный старт с первого места, не проиграв ни одного матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном поединке против команды Ирана подопечные Николаса Альварадо в равной и очень сложной борьбе смогли вырвать один бал и праздновали викторию. Исполнитель пятого гола – Игорь Бришталь. Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев площадки.

«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ-1

Евгений Новиков, победитель II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Беларусь):
Это финал, тут всегда тяжело. Первая игра была легче с ними намного, сегодня тяжелее. Они поменяли тактику немножко, поэтому было сложнее. Но мы оказались сильнее. Все говорили, что будут Россия и Беларусь (в гостинице, где мы живем, тоже многие так считали). Но так вышло, это футбол, такое бывает.

«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ-4

Алексей Макаров, бронзовый призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Россия):
Эмоции великолепные, прежде всего масштаб организации, сам по себе турнир. Мы понимаем, в какой ситуации мы сейчас живем, в каких реалиях. Такое мероприятие мы видим, принимаем участие, это уже большой праздник. Бронза. Россия всегда пытается максимальный результат показать, но это футбол.

«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ-7

Драматически сложился турнир для трехкратных чемпионов мира – сборной России – бронзовые награды. В игре против дружины Омана за третью позицию россияне смогли собраться и реабилитироваться за стыковой матч. Лучшим вратарем признан голкипер сборной Беларуси Михаил Августов, российский бомбардир Федор Земсков, а вот номинацию «Лучший игрок» получил представитель Ирана. Напомним, в турнире принимало участие 8 команд из разных уголков мира.

# Игры стран СНГ # Евгений Новиков # Алексей Макаров # Фотофакт

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