«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу – чемпион II Игр стран СНГ! Наша команда вышла в главный старт с первого места, не проиграв ни одного матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном поединке против команды Ирана подопечные Николаса Альварадо в равной и очень сложной борьбе смогли вырвать один бал и праздновали викторию. Исполнитель пятого гола – Игорь Бришталь. Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев площадки.