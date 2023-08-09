«Мы оказались сильнее». Команда Беларуси по пляжному футболу стала победителем на II Играх стран СНГ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу – чемпион II Игр стран СНГ! Наша команда вышла в главный старт с первого места, не проиграв ни одного матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В финальном поединке против команды Ирана подопечные Николаса Альварадо в равной и очень сложной борьбе смогли вырвать один бал и праздновали викторию. Исполнитель пятого гола – Игорь Бришталь. Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев площадки.
Евгений Новиков, победитель II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Беларусь):
Это финал, тут всегда тяжело. Первая игра была легче с ними намного, сегодня тяжелее. Они поменяли тактику немножко, поэтому было сложнее. Но мы оказались сильнее. Все говорили, что будут Россия и Беларусь (в гостинице, где мы живем, тоже многие так считали). Но так вышло, это футбол, такое бывает.
Алексей Макаров, бронзовый призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Россия):
Эмоции великолепные, прежде всего масштаб организации, сам по себе турнир. Мы понимаем, в какой ситуации мы сейчас живем, в каких реалиях. Такое мероприятие мы видим, принимаем участие, это уже большой праздник. Бронза. Россия всегда пытается максимальный результат показать, но это футбол.
Драматически сложился турнир для трехкратных чемпионов мира – сборной России – бронзовые награды. В игре против дружины Омана за третью позицию россияне смогли собраться и реабилитироваться за стыковой матч. Лучшим вратарем признан голкипер сборной Беларуси Михаил Августов, российский бомбардир Федор Земсков, а вот номинацию «Лучший игрок» получил представитель Ирана. Напомним, в турнире принимало участие 8 команд из разных уголков мира.