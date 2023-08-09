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«Только положительные отзывы». Виктор Лукашенко поддержал белорусских борцов на II Играх стран СНГ

09 августа 2023 20:25
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В битве за награды по вольной борьбе II Игр стран СНГ в Солигорске сошлись 86 спортсменов из 12 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Только положительные отзывы». Виктор Лукашенко поддержал белорусских борцов на II Играх стран СНГ-1

Однако у нас уже есть медали. Ислам Гусейнов завоевал серебро в категории до 65 килограммов. Бронзовым призером стал Дмитрий Шамело в дисциплине до 57 килограммов. Третью награду сборной Беларуси принес Даниил Амельянчик, который выиграл бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Поболеть за атлетов приехал и глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он отметил высокий уровень организации турнира.

«Только положительные отзывы». Виктор Лукашенко поддержал белорусских борцов на II Играх стран СНГ-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Организация, открытие и захватывающие поединки – все присутствует, поэтому я думаю, что соревнования удались и удадутся еще в будущем. Только положительные отзывы, притом не только здесь, в Солигорске. Мы уже несколько соревнований посетили: это и художественная гимнастика, и в Могилеве стрельба из лука. Очень хорошая организация, условия хорошие. И доброжелательность белорусов все отмечают.

# Игры стран СНГ # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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