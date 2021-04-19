«Мы очень готовы к медалям». В матче за бронзу чемпионата «Коммунальник-МГУ» сравнял счёт с «Минчанкой-2»

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу продолжается борьба за третье место турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медали оспаривают «Минчанка-2» и могилевский «Коммунальник-МГУ». В серии до трех побед первые вели 2:0, однако в воскресенье (18 апреля) могилевчанки отквитали один матч, а в понедельник (19 апреля) и вовсе сравняли счет в серии.

Игра вышла супернапряженной и захватывающей. В первой партии гостьи уступили 18:25, но далее игра пошла по сценарию самой настоящей спортивной драмы: коллективы играли мяч в мяч. Это привело к выяснению отношений в пятой партии, сильнее в которой оказался «Коммунальник» – 15:13. Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию Решающий матч серии состоится 21 апреля в Могилеве. Начало в 18:00.

Анастасия Шупенева, игрок волейбольной команды «Коммунальник-МГУ»:

Впечатления неимоверные на самом деле. Потому что мы знали, что будет сложно выиграть «Минчанку-2», потому что девчонки молодые, амбициозные, они растут с каждым шагом. Нам нужна была эта победа, очень нужна. Мы очень, очень готовы к медалям.