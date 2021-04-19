Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу «Минчанка-2» и могилевский «Коммунальник-МГУ» сравняли счет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Троцкий, главный тренер волейбольной команды «Коммунальник-МГУ»:

Матч начался так, вялотекуще, долго вкатывались в игру – возможно, повлияла вчерашняя игра, что так. Как-то сонно начинали, потом вторую партию, опять же, начали сонно, но растормошились и как-то удачно закончили.

У нас очень маленькая скамейка, нас буквально 10 человек. Замен нет, будет тяжело. Но мы уже не один раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть именно серию. «Мы очень готовы к медалям». В матче за бронзу чемпионата «Коммунальник-МГУ» сравнял счёт с «Минчанкой-2»