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Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию

19 апреля 2021 21:56
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу «Минчанка-2» и могилевский «Коммунальник-МГУ» сравняли счет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию-1

Сергей Троцкий, главный тренер волейбольной команды «Коммунальник-МГУ»:
Матч начался так, вялотекуще, долго вкатывались в игру – возможно, повлияла вчерашняя игра, что так. Как-то сонно начинали, потом вторую партию, опять же, начали сонно, но растормошились и как-то удачно закончили.

Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию-4

У нас очень маленькая скамейка, нас буквально 10 человек. Замен нет, будет тяжело. Но мы уже не один раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть именно серию.

«Мы очень готовы к медалям». В матче за бронзу чемпионата «Коммунальник-МГУ» сравнял счёт с «Минчанкой-2»

Главный тренер «Коммунальник-МГУ»: мы уже не раз переворачивали матчи, попробуем перевернуть серию-7

Я всегда оптимист по жизни, я никогда не сдаюсь, и девчонки это перенимают, слава богу. Боремся всегда, нет такого, что мы кому-то сдаемся. Не-не-не, всегда рассчитываем только на высшие места. Как есть.

# Волейбол # Сергей Троцкий # Фотофакт

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