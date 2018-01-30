«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»

Успех на «Дакаре» ковали пилот Сергей Вязович, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Жигулин. Впрочем, по ходу гонки два других белорусских экипажа помогали нашим лидерам.

Сергей Вязович, призер ралли-рейда «Дакар»:

В процессе гонки мы меняем всегда тактику, исходя из ситуации. Изначально у нас так получилось, что экипаж Александра Василевского, фаворит прошлого года, столкнулся с техническими проблемами и провалился по таблице, получив около 8 часов отставания. Соответственно, он превратился в машину, которая нас страховала, но при этом его задача все равно была ехать максимально быстро к нам.

Оба экипажа страховали нас и страховали друг друга, даже когда мы на марафонском этапе меняли колесо, Алексей и тут успел поучаствовать со своим экипажем в элементарной замене колеса. Поэтому то, что мы добрались до финиша с таким результатом – это дело рук всей команды.

Нынешний маршрут легендарного ралли-рейда (по признанию как участников, так и экспертов) был одним из сложнейших в истории. Тем почетнее итоговый успех белорусской команды. В самых сложных ситуациях грузовик МАЗ, равно как и его экипаж, сработал на отлично!