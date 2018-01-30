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«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»

30 января 2018 08:43
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Во Дворце культуры Минского автозавода 29 января чествовали команду «МАЗ-СПОРТАвто», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впервые в истории белорусский экипаж занял в общем зачете престижного ралли-рейда «Дакар» второе место среди грузовиков.

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-1

В адрес триумфаторов звучали теплые слова, в том числе из уст заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-4

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-6

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-8

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-10

Успех на «Дакаре» ковали пилот Сергей Вязович, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Жигулин. Впрочем, по ходу гонки два других белорусских экипажа помогали нашим лидерам.

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-13

Сергей Вязович, призер ралли-рейда «Дакар»:
В процессе гонки мы меняем всегда тактику, исходя из ситуации. Изначально у нас так получилось, что экипаж Александра Василевского, фаворит прошлого года, столкнулся с техническими проблемами и провалился по таблице, получив около 8 часов отставания. Соответственно, он превратился в машину, которая нас страховала, но при этом его задача все равно была ехать максимально быстро к нам.

Оба экипажа страховали нас и страховали друг друга, даже когда мы на марафонском этапе меняли колесо, Алексей и тут успел поучаствовать со своим экипажем в элементарной замене колеса. Поэтому то, что мы добрались до финиша с таким результатом – это дело рук всей команды.

Нынешний маршрут легендарного ралли-рейда (по признанию как участников, так и экспертов) был одним из сложнейших в истории. Тем почетнее итоговый успех белорусской команды. В самых сложных ситуациях грузовик МАЗ, равно как и его экипаж, сработал на отлично!

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-16

Сергей Вязович:
Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой. Постоянно изменяли программу подготовки пилотов, менялся состав экипажей. Ну и грузовик наш сегодняшний – это машина третьего поколения. Даже над этим поколением уже второй год ведется работа, над его совершенствованием, поэтому, по-видимому, все ребята в этом году выдали тот свой максимум, на который были способны.

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-19

«Мы много лет работали над машиной, много лет работали над собой». Вязович – о втором месте на ралли-рейде «Дакар»-21

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Сергей Вязович

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