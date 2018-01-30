Команда играла неплохо, но очки не взяла. Захаров – о невыходе ХК «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ

В чем причина невыхода в плей-офф – должны разбираться не мы, а профессионалы и руководство клуба. Но нельзя не отметить скомканную предсезонную подготовку, странные решения по легионерам да и назначение рулевым Горди Дуаера многим видится весьма спорным. Единственные плюсы, если так можно сказать, у функционеров есть больше времени на анализ ситуации и планирование уже следующего сезона.

Вообще в нынешнем сезоне подопечные Горди Дуаера чередовали фантастические отрезки с откровенно провальными. Иногда минчане просто фиерили, разнося в пух и прах авторитетных российских грандов, а зачастую уступали тем командам, которых должны были обыгрывать.

Каким он будет – сейчас не скажет никто. Но хочется верить, что положительных моментов от игры «Динамо» будет значительно больше, нежели в этом году. Пока еще раз констатируем: минское «Динамо» – досрочно без плей-офф. Вот мнение специалистов и болельщиков по этому поводу.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Команда играла неплохо, некоторые моменты даже здорово. Просто очки, которые они должны были взять – «Адмирал», «Витязь», «Амур», «Северсталь» – они, к сожалению, эти очки не взяли. Мы сейчас только что обсуждали с тренерами: вот эти пять побед, 15 очков – и команда в плей-оффе. Яркие две победы над СКА (Санкт-Петербург), шикарная игра с «Магниткой». Вот этого не хватило.

Хотелось бы, чтобы белорусские игроки, которым было очень много времени в этом году, надо было более себя проявлять в плане забивания – два-три гола надо забивать, четыре. Вратарь здорово отстоял оборону, неплохо сыграл. Но нападающие могли бы выжать из себя еще.

Если хочешь создать боевую команду и попасть в плей-офф, она должна готовиться уже в январе. Не в феврале, а в январе. То есть ее уже надо готовить к следующему году – центральную линию, оборону, вратаря. А не так, как на сборе минского «Динамо»: к сожалению, было 20 хоккеистов – в первый день сборов. А должно быть 40 хоккеистов однозначно, как в ЦСКА, в СКА (Санкт-Петербург).

Болельщики: