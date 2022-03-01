«Мы готовим их к будущим клубным, сборным командам». В «Золотой шайбе» впервые принимают участие девушки

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют восемь дружин, из них шесть региональных и две минских. Все участники разделены на два квартета. После кругового турнира будут проведены стыковые матчи. Победитель определится в пятницу, 4 марта. Примечательно, что в 2022 году впервые в соревнованиях принимают участие девушки. К слову, капитан команды жлобинского «Металлурга» Анна Бадеева в стартовой игре забросила первую шайбу и оформила пента-трик.

Андрей Журавский, ведущий специалист управления развития и детско-юношеского хоккея:

Уже идет у нас работа очень активная по развитию девичьего, женского хоккея. Это уже не первое мероприятие, которое для них проводится. 6 марта – Международный женский хоккейный день. Будет матч организован в Гродно. Поэтому мы их готовим к будущим клубным, сборным командам Беларуси.

Анна Бадеева, участница турнира (команда Гомельской области):

Такая атмосфера крутая, мне нравится, интересно играть. Ребята ко мне относятся хорошо, с ними в нормальной обстановке находимся, поддерживают, помогают даже где-то, и я им помогаю. Я бы хотела в дальнейшем играть в профессиональной женской команде. Я тренируюсь, играю на различных турнирах, чтобы дальше получилось.