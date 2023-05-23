Ветераны спорта России и Беларуси встретились на международной спартакиаде

Новости Беларуси. Без возраста и времени. Ветераны спорта Беларуси и России впервые собрались в Минске на 9-ю международную спартакиаду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования пройдут по 6 видам спорта: шахматы и шашки, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, плавание, бильярд и летнее многоборье.

Турнир является лично-командными. Всего в заявочных протоколах значатся более 100 экс-спортсменов. В прошлом многие из них прославляли Советский Союз, боролись за мировые и европейские титулы, покоряли олимпийские вершины. Во вторник на торжественном открытии в легкоатлетическом манеже БГУФКа, у них, как и раньше, от волнения громко стучало сердце, они с нетерпением ожидали старта состязаний.

Антонина Кошель, председатель белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта»:

Это заслуженные тренеры, мастера спорта. Это удивительные люди, которые на протяжении стольких лет отдают себя спорту. «Движение – это жизнь», – мы всегда говорим, но иногда же лень зарядку сделать. А мои ветераны каждый день что-то делают. И конкуренция у них сумасшедшая. Цель – показать, что можно жить долго, счастливо и с физическими упражнениями, с которыми с детства дружат. И до старости!

Вячеслав Иванов, представитель команды России:

Чемпионов мира привезли, олимпийских чемпионов – на следующий раз подумаем, обязательно привезем, ведь мы приезжаем почти каждый год. Ни одну спартакиаду не пропустили, если я не ошибаюсь. Мы принимаем активное участие. Спасибо вам, Минску, Беларуси, что приглашаете. Мы с удовольствием сюда едем.