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Мужская спринтерская гонка в Антхольце. Победил россиянин Логинов, белорус Смольский – 15-й

15 февраля 2020 16:26
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Новости мира. На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 15 февраля прошла мужская спринтерская гонка,  сообщили в программе «СТВ-спорт». Ее победителем сенсационно стал российский стреляющий лыжник Александр Логинов. 

Мужская спринтерская гонка в Антхольце. Победил россиянин Логинов, белорус Смольский – 15-й-1

Он не допустил ни одного промаха и на 6,5 секунд опередил серебряного медалиста – француза Кантена Фийон-Майе. Третий результат показал еще один француз – Мартен Фуркад.

Мужская спринтерская гонка в Антхольце. Победил россиянин Логинов, белорус Смольский – 15-й-4

Лучшим среди белорусов стал Антон Смольский. Он 15-й при чистой стрельбе. От Логинова Смольский отстал на 1 минуту и 13 секунд. 

Мужская спринтерская гонка в Антхольце. Победил россиянин Логинов, белорус Смольский – 15-й-7

# Биатлон # Александр Логинов # Антон Смольский # Кантен Фийон-Майе # Фотофакт

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