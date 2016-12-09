Муай-тай признан олимпийским видом спорта

Новости Беларуси. На конгрессе МОК в ЛозАнне принято решение о признании муай-тай олимпийским видом спорта. Этого вердикта международной федерации, включающей 128 стран, пришлось ждать почти пять лет.

Сегодня для представителей муай-тай это грандиозное событие. Следующим этапом будет продвижение тайского бокса в олимпийскую семью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Для муай-тая это означает многое. Во-первых, это даст возможность спортсменам участвовать во многих соревнованиях. Соревнования уже проводить под эгидой Международного олимпийского комитета. Это даст толчок развитию муай-тая в других странах. И самое главное – следующий шаг – это включение муай-тая в программу Олимпийских игр. Сегодня просто праздник для всех спортсменов, тренеров, вообще для всех людей, которые любят муай-тай. И это событие еще раз подтолкнет внимание к чемпионату мира, который будет проходить в Минске с 3 по 12 мая 2017 года. И мы планируем, что соберется значительное количество стран.