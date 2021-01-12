«Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются». В Раубичах определились чемпионы первенства страны по биатлону

Новости Беларуси. Пока основной состав нашей биатлонной сборной в Оберхофе готовится к старту шестого этапа Кубка мира, их более молодые коллеги принимают участие в первенстве страны в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди участников спортсмены двух возрастных категорий – юниорской и юношеской. Этот старт для них первый в календарном году. С погодой ребятам повезло: впервые за долгое время у организаторов не было головной боли, где найти снег. В предыдущие дни соревнований состоялись спринт и гонка преследования, а 12 января закрывала программу первенства также спринтерская гонка.

Так, например, у юношей, несмотря на круг в пассиве, этот вид программы выиграл Андрей Гаврош. Благодаря победе биатлонист стал абсолютным чемпионом первенства. До этого статуса немного не хватило Дарье Кудаевой, представляющей Витебскую область. Имея две победы в предыдущих гонках, биатлонистка с четырьмя промахами стала второй.

Дарья Кудаева, серебряный призер спринтерской гонки первенства Беларуси по биатлону:

Погодные условия сегодня были немножко тяжелее, чем в предыдущие дни, на предыдущих гонках. Сегодня все-таки был порывистый ветер. Это, конечно, никак не оправдывает, но все равно это внесло свои коррективы в стрельбу. Конечно, расслабляться нет времени, потому что мы только-только входим в сезон. Обычно у нас старты раньше. А сейчас начало января, а у нас первые старты. Ну, теперь можно пожинать плоды своей работы. И работаем дальше с прицелом на международные соревнования.

Андрей Гаврош, трехкратный чемпион первенства Беларуси по биатлону:

Я две гонки уже выиграл. Я понимал, что далеко не смогу улететь, даже если плохо стрельну. Мотивирует то, что с каждым стартом ребята разгоняются, интереснее бегать с каждым разом. Поэтому я был уверен, что буду сегодня первым.