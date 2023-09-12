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Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Португалии в квалификационном матче на Евро-2025

12 сентября 2023 21:43
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Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила сверстникам из Португалии в квалификационном матче на Евро-2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Португалии в квалификационном матче на Евро-2025-1

Дуэль не задалась для наших парней с самого старта. Первый гол они пропустили уже на 9-й минуте. После в наши ворота влетело еще четыре безответных мяча. Для белорусского коллектива это уже второе поражение. Также в активе три ничьи. 13 октября наша «молодежка» вновь встретится с португальцами.

# Футбол # Фотофакт

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