Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Португалии в квалификационном матче на Евро-2025

Дуэль не задалась для наших парней с самого старта. Первый гол они пропустили уже на 9-й минуте. После в наши ворота влетело еще четыре безответных мяча. Для белорусского коллектива это уже второе поражение. Также в активе три ничьи. 13 октября наша «молодежка» вновь встретится с португальцами.