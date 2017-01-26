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Молодежная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по борьбе за путевку на Евро-2019

26 января 2017 17:52
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Новости Беларуси. Белорусская футбольная молодёжка узнала своих соперников по квалификации чемпионата Европы-2019. Жеребьевка постановила, что наши земляки выступят в группе «I» в компании с чехами, хорватами, греками, молдованами и парнями из Сан-Марино.

Можно сказать, что белорусским футболистам повезло – в нашем пуле нет грозных испанцев, немцев, англичан или французов, и в целом уровень команд довольно равный. Единственный явный аутсайдэр – Сан-Марино.

Кстати, именно с молодежкой этого мини-государства белорусы проведут дебютный матч в отборе. Он состоится 7 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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