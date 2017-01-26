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Победителей республиканской универсиады в Могилеве определят 26 января

26 января 2017 06:15
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Новости Беларуси. Спортивные каникулы. Почти три сотни белорусских студентов приехали в Могилев на республиканскую универсиаду. Здесь проходит турнир по легкой атлетике. Каждая команда представляет свой ВУЗ.

Уже определились основные фавориты. Это Витебский технологический университет и Белорусский государственный университет физической культуры. Для каждого ВУЗа участие в универсиаде – это вопрос престижа. Для самих же студентов – отличная возможность заявить о себе не только в учебе, но и в большом спорте, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Екатерина Беланович, студент Витебского технологического университета:
Нужно и учиться, и отвечать на экзаменах. Нет таких поблажек, что я спортсменка.

Павел Карсаков, студент Могилевского государственного университета:
Мне кажется, спорт не только для студентов, для любого человека важен. Держать себя в форме, выглядеть хорошо – это основополагающее.

Программа универсиады включает порядка 20 дисциплин. 26 января, в последний день соревнований, определятся победители.

# Студенты

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